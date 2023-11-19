OPPO Reno 11 Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

OPPO'nun 23 Kasım'da tanıtacağı Reno 11 ailesinin standart modeli olan PJH110, Geekbench testinde 1.208 tek çekirdekli ve 3.406 çok çekirdekli puan aldı. Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 8200 işlemcisi ve 12 GB RAM bulunacak.

OPPO'nun 23 Kasım'da tanıtmaya hazırlandığı Reno 11 ailesi için geri sayım başladı. Son dönemde ortaya çıkan sızıntılar sayesinde serinin ne gibi özelliklerle geleceği konusunda akıllarda herhangi bir soru işareti yok. Son olarak serinin standart modeli performans testinde ortaya çıktı. İşte OPPO Reno 11 Geekbench puanı!

OPPO Reno 11 Geekbench puanı

OPPO Reno 11 PJH110 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.208, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 406 puan almayı başardı. Bununla birlikte akıllı telefonun bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan doğrulanmış oldu.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 8200 işlemcisi mevcut olacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.1 GHz ARM Cortex-A78, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.00 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Geekbench veri tabanında modelin 12 GB RAM'le geleceği söyleniyor. Ancak burada daha fazla bellek seçeneğinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 14 sürümünü çalıştıracağını belirtelim.

Reno 11 ailesinin şimdiye dek sızdırılan teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzellikReno 11Reno 11 Pro İşlemci: MediaTek Dimensity 8200Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1Ekran: FHD+ Kavisli OLED 120Hz yenileme hızı1,5K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 2160Hz PWM karartmaRAM: –LPDDR5XDepolama: –UFS 3.1Batarya Kapasitesi: 4800 mAh (67W şarj)4700 mAh (80W şarj)Ön Kamera: 32 Megapiksel32 MegapikselAna Kamera: Ana kamera: Sony LYT600 Ultra geniş açılı kamera: IMX355 Telefoto kamera: IMX709Ana kamera: 50 Megapiksel, OIS Ultra geniş açılı kamera: IMX355 Telefoto kamera: IMX709Ağırlık: 184 gram190 gramKalınlık: 7,59 mm – 7,66 mm8,19 mm – 8,26 mm

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Reno 11 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.