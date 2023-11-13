OPPO Pad Neo için geri sayım başladı

OPPO, fiyat performans odaklı Pad Neo tabletini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tablet, 4G, WiFi ve Bluetooth bağlantılarına sahip olacak ve OnePlus Pad Go'nun yeniden markalanmış sürümü olacak.

Tablet pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OPPO cephesinde fiyat performans odaklı Pad Neo için geri sayım başladı. Son ortaya çıkan bilgiler tabletin önümüzdeki birkaç hafta içinde vitrine çıkacağını gösteriyor. Bunun dışında cihazın teknik özellikleri de kısa bir süre önce belli oldu.

OPPO Pad Neo özellikleri

OPPO Pad Neo, OPD2302 model numarasıyla IMDA veri tabanında göründü. Liste yaklaşan tabletin 4G, WiFi ve Bluetooth bağlantılarına sahip olacağını gösteriyor. Bunun dışında şirkete yakın kaynaklara göre cihaz geçtiğimiz ay tanıtılan OnePlus Pad Go'nun yeniden markalanmış sürümü olacak.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu, mevcut bir tabletin isminin ve tasarımının değiştirilerek aynı özelliklerle farklı pazarlarda satışa çıkarılması anlamına geliyor. Eğer bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa OPPO Pad Neo'nun OnePlus Pad Go ile aynı teknik özelliklerle geleceğini söylemek mümkün.

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OnePlus Pad Go özellikleri

Ekran11,35 inç, 90Hz yenileme hızı, 2,4 K çözünürlükİşlemciMediaTek Helio G99RAM8 GBDepolama128 GB / 256 GBBatarya8000 mAh, 33W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı OxygenOS 13.2Ön Kamera8 MegapikselArka Kamera8 MegapikselBağlantıWi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, USB-CFiyat128 GB Wi-Fi: 240 Dolar / 128 GB LTE: 264 Dolar / 256 GB LTE: 288 Dolar

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