Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan Oppo cephesinde giriş segment için çalışmalar hızlandı. Çinli üretici son olarak uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek OPPO Oppo A18 modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon neler sunuyor? İşte OPPO Oppo A18 özellikleri ve fiyatı!

Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan Oppo cephesinde giriş segment için çalışmalar hızlandı. Çinli üretici son olarak uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek OPPO Oppo A18 modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon neler sunuyor? İşte OPPO Oppo A18 özellikleri ve fiyatı!

Oppo A18 özellikleri

Oppo A18; 6.56 inç HD+ OLED bir panelle gelecek. Aynı zamanda ekran 90 Hz tazeleme hızı ve 720 nit parlaklık sunuyor. Bunun yanı sıra giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik bu cihazda da yer alıyor.

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Helio G85. 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 5 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 8 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörüne ev sahipliği yapan çift kamera kurulumu karşımıza çıkacak.

4 GB RAM ve 64 GB RAM ve depolama seçenekleriyle gelecek model, 5.000 mAh'lik bataryadan beslenecek ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracak.

ÖzellikDeğer Ekran6.56 inç HD+ OLEDTazeleme Hızı90 HzParlaklık720 nitİşlemciMediaTek Helio G85İşlemci Çekirdekleri2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiMali-G52 MC2Selfie Kamerası5 MegapikselAna Kamera8 MegapikselDerinlik Sensörü2 MegapikselRAM4 GBDepolama64 GBBatarya5,000 mAhİşletim SistemiAndroid 13

Oppo A18 fiyatı

OPPO A18 modeli 4 GB + 64 GB seçeneğiyle 120 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Son olarak siyah ve mavi renk seçeneklerinin olduğunu belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!