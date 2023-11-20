OPPO, en yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik öncesinde Find X7 serisini de duyuracak. Serinin tanıtım tarihi henüz netleşmemiş olsa da ocak sonu veya şubat başında görücüye çıkması bekleniyor.

23 Kasım'da düzenleyeceği etkinlikte Reno 11 dahil en yeni ürünlerini vitrine çıkarmaya hazırlanan OPPO, diğer yandan Find X7 ailesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Peki Çinli markanın yeni OPPO Find X7 serisi ne zaman tanıtılacak?

OPPO Find X7 tanıtım tarihi

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yaklaşan OPPO Find X7 serisi 10 ila 17 Şubat arasında düzenlenecek Çin Sprint Festivali'nden önce tanıtılacak. Henüz net bir tanıtım tarihi olmasa da cihazların ocak sonu veya şubat başında görücüye çıkacağı ifade ediliyor.

Find X7 modeli geçtiğimiz günlerde performans testinde ortaya çıktı. Geekbench'teki verilere göre 16 GB RAM bellek ile beslenen Find X7, 1 + 3 + 4 çekirdek dizilimine sahip bir işlemci ile gelecek. 1 x Cortex-X4 Prime, 2,85 GHz'de 3 x Cortex X4 ve 2 GHz'de 4 x Cortex A720 çekirdeklere sahip bu işlemci MediaTek Dimensity 9300 olacak. G720 MC12 GPU'yu da beraberinde getiren MediaTek 9300, Find X7 bünyesinde tek çekirdek testinden 2139 puan, çoklu çekirdek testinden ise 7110 puan almayı başarıyor.

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Serinin Pro modelinde ise Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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