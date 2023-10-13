OPPO Find N3: Katlanabilir telefonun canlı görüntüsü ortaya çıktı

19 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulması planlanan OPPO Find N3 için geri sayım resmen başladı. Tasarımıyla Galaxy Z Fold 5 modeline rakip olacak katlanabilir telefonun kısa süre önce canlı görüntüsü ortaya çıktı. Peki OPPO Find N3 nasıl görünecek ve neler sunacak?

OPPO Find N3 canlı görüntüsü ortaya çıktı

OPPO Find N3'ün canlı görüntüsü Çinli mikroblog sitesi Weibo'da paylaşıldı. Buna göre katlanabilir telefon geçmiş sızıntılarla benzer şekilde dairesel bir kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunun dışında cihazın 12,44 mm kalınlığında ve 244,8 gram ağırlığında olduğu ifade ediliyor.

Katlanabilir telefon geçtiğimiz günlerde CPH2499 numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.066, çok çekirdekli testlerden ise 5 bin 42 puan almayı başardı. Ürünün bazı teknik özellikleri de böylelikle belli oldu.

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Geekbench veri tabanına baktığımızda katlanabilir telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacağını söyleyebiliriz. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 740 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan cihazda 16 GB RAM mevcut olacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzünü çalıştıracak.

Katlanabilir telefonla ilgili geçmiş sızıntılara bakacak olursak model 6,31 inç FHD+ çözünürlüklü kapak ekranı ve 7,82 inç 2K ana ekranla gelecek. İki panelde de 120 Hz yenileme hızı ve AMOLED teknolojisi mevcut olacak. Ayrıca yana bakan bir parmak izi tarayıcı ile gelecek.

Oppo Find N3 katlanabilir telefonun dış kapak ekranında 20 Megapiksel lens ve ana iç ekranda ise 32 Megapiksel sensör olmak üzere çift selfie kamerası mevcut olacak. Arka taraftaysa 48 Megapiksellik IMX581 ultra geniş açı ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B periskop sensörü ile birlikte optik görüntü sabitlemeli (OIS) 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera bulunacak. Son olarak 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 4.805 mAh'lik bir pille gelecek.

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