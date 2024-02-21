Oppo F25 Pro 5G Lansman Tarihi, Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Oppo'nun müthiş renge sahip yeni modeli Oppo F25 Pro 5G bugün karşımıza çıktı. Lansman tarihi, tasarımı ve özelliklerini ortaya döken F25 Pro, Amazon satış sayfası ile gözler önüne çıktı. İşte Oppo F25 Pro 5G'nin lansman tarihi, özellikleri ve tasarımı.

Oppo F25 Pro bordo rengi ile göz dolduruyor!

Yine orta segmente hitap eden bir modelle piyasaya giriş yapmaya hazırlanan Oppo, bugün Amazon'da F25 Pro 5G modeli ile ortaya çıktı. Lansman görselleri sayesinde tasarımına ve tanıtım tarihine ulaştığımız F25 Pro, sızıntılarla özelliklerini de ortaya döktü. Gelin F25 Pro'ya yakından bakalım.

İlk bakışta bordo rengi sayesinde göze oldukça hoş gelen F25 Pro, aslında bilindik bir tasarım kullanıyor diyebiliriz. Arka tarafta kameralarını dikey olarak konumlandıran cihaz, mat bir yüzeye sahip. Ayrıca köşeli tasarıma da sahip olan F25 Pro, yeşil, mavi, pembe ve bordo olmak üzere toplam dört adet renk seçeneği sunuyor.

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Oppo Reno 11F'in yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu düşünülen F25 Pro, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik bir ekranla geliyor. Bu ekranda FHD+ kalitesinde görüntüler sunan cihaz, ekranın üzerinde delikli çentikli 32 Megapiksellik selfie kamerasına yer veriyor. Arka tarafta ise görsellerde de gördüğünüz gibi üç adet kamera yer alıyor. Arka kamera grubuna 64 Megapiksellik ana kamera öncülük ederken, 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 Megapiksel makro lens hemen alt kısımda yerini alıyor.

Performans tarafında MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7050 yonga setinden destek alan F25 Pro, bu sayede 5G desteği kazanıyor. 8GB LPDDR4X RAM bellek ve 256GB UFS 3.1 depolama ile gelmesi beklenilen cihaz, Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çalışıyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bir pilden alan F25 Pro, 67W hızlı şarj desteğine de sahip.

Tüm bu özellikleri ile 29 Şubat'ta tanıtılacak olan Oppo F25 Pro 5G, birçok ülkede satışa sunulacak. Fiyat henüz netleşmemiş olsa da cihazın 360 Dolar gibi bir fiyatla raflarda yerini alacağı gelen bilgiler arasında.

Oppo F25 Pro 5G özellikleri!