Çinli firma Oppo, uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları memnun edecek Oppo A2x modelini tanıttı. Telefon, 6.56 inç HD+ LCD ekran, MediaTek Dimensity 6020 işlemci, 13 MP + LED flaşlı arka kamera, 6/8 GB RAM, 128/256 GB depolama ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Oppo A2x, 14 Ekim'de Çin'de satışa sunulacak ve fiyatları 153-195 dolar arasında değişecek.

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam eden Oppo cephesinde kısa süre önce önemli bir gelişme yaşandı. Çinli firma son olarak uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek Oppo A2x modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon neler sunuyor? İşte Oppo A2x özellikleri ve fiyatı!

Oppo A2x özellikleri

Oppo A2x; 6.56 inç HD+ LCD bir panelle gelecek. Aynı zamanda ekran 90 Hz tazeleme hızı ve 720 nit parlaklık sunuyor. Bunun yanı sıra giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik bu cihazda da yer alıyor. Ayrıca telefonun 163,8 x 75,1 x 8,12 mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. IP54 sertifikası da kullanıcılara sunuluyor.

Akıllı telefonda kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 6020. Daha çok orta segmentte tercih edilen yonga seti 7 nm mimariye sahip. Aynı zamanda 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 5 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel ana kamera ve LED flaştan oluşan bir kamera adası karşımıza çıkıyor.

6/8 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.2 depolama opsiyonlarıyla gelen telefon, 5.000 mAh'lik bataryadan beslenecek ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 sürümünü çalıştıracak.

ÖzelliklerDeğerler Ekran6.56 inç HD+ LCD, 90 Hz, 720 nit parlaklıkBoyutlar ve Ağırlık163.8 x 75.1 x 8.12 mm, 185 gramSu ve Toz DayanıklılığıIP54 sertifikasıİşlemciMediaTek Dimensity 6020, 7 nm, 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55, Mali-G57 MC2 GPUKameralarÖn: 5 MP, Arka: 13 MP + LED flaşRAM6 GB / 8 GB LPDDR4xDepolama128 GB / 256 GB UFS 2.2Batarya5,000 mAhİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Renk SeçenekleriSiyah, Altın, MorSatış Başlangıç Tarihi14 Ekim 2023Fiyatlar– 6 GB RAM + 128 GB: $153– 8 GB RAM + 256 GB: $195

Oppo A2x fiyatı

OPPO A2x, 14 Ekim'de ilk olarak Çin'de satışa sunulacak ve ilerleyen dönemlerde küresel pazara da gelmesi bekleniyor. 6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB olmak üzere iki seçenekle gelecek telefonun fiyatları sırasıyla 153 ve 195 dolar olarak belirlendi. Son olarak siyah, altın ve mor gibi renk seçeneklerinin olduğunu belirtelim.