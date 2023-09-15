OPPO A2 Pro: Uygun Fiyatlı ve Teknik Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Çinli üretici Oppo, giriş segment için çalışmalarını hızlandırıyor. OPPO A2 Pro modeli, uygun fiyatı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları memnun edecek. İşte OPPO A2 Pro'nun özellikleri ve fiyatı.

Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan Oppo cephesinde giriş segment için çalışmalar hızlandı. Çinli üretici son olarak uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek OPPO A2 Pro modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon neler sunuyor? İşte OPPO A2 Pro özellikleri ve fiyatı!

OPPO A2 Pro özellikleri

Oppo A38; 6.7 inç Full HD+ OLED bir panelle gelecek. Aynı zamanda ekran 120 Hz tazeleme, 240 hızı ve dokunmatik örnekleme hızı ve 920 nit parlaklık sunuyor. Bunun yanı sıra 2160Hz PWM karartma, gelişmiş göz koruması, yüzde 100 DCI P3 renk gamutu ??ve dar çerçeveler sunuyor.

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Dimensity 7050. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Uygun fiyat, 120Hz OLED ekran ve 64 MP kamera: Oppo A2 Pro geliyor!

Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel portre sensörüne ev sahipliği yapan çift kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Birincil kamera altı öğeli lense, otomatik odaklamaya sahip ve 4K 30 FPS video kadar kayıt yapabiliyor.

8/12 GB RAM ve 256/512 GB RAM ve depolama seçenekleriyle gelecek model, 67W hızlarında şarj olan 5.000 mAh'lik bataryadan beslenecek ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracak.

ÖzellikOppo A38 Ekran6.7 inç Full HD+ OLEDÇözünürlük1080 x 2400 pikselTazeleme Hızı120 HzDokunmatik Örnekleme Hızı240 HzParlaklık920 nitPWM Karartma Hızı2160HzRenk Gamı100% DCI P3İşlemciMediaTek Dimensity 7050Üretim Süreci6nmCPU Çekirdekleri2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55GPUMali-G68 MC4Ön Kamera8 MegapikselArka Kameralar64 Megapiksel (Ana), 2 Megapiksel (Portre)Video Kaydı4K 30 FPSRAM8 GB veya 12 GBDepolama256 GB veya 512 GBBatarya Kapasitesi5,000 mAhŞarj Hızı67Wİşletim SistemiAndroid 13Fiyat$250 (8 GB + 256 GB), $275 (12 GB + 256 GB), $330 (12 GB + 512 GB)

OPPO A2 Pro fiyatı

OPPO A2 Pro modeli 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB depolama opsiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketiyse sırasıyla 250, 275 ve 330 dolar olarak belirlendi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!