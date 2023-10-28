Oppo A2 5G Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Son dönemlerde bütçe dostu Android modelleri ile dikkatleri üstüne çeken Oppo, yakın zamanda A2 5G modeli ile sahne alacak. Oppo A2 5G'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. İşte beklenen özellikleri ve fiyatı.

Son dönemlerde bütçe dostu Android modelleri ile dikkatleri üstüne çeken Oppo, yakın zamanda A2 5G modeli ile sahne alacak. Birkaç aydır merakla beklenen bu modelin yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Son olarak Oppo A2 5G 'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Oppo A2 5G neler sunacak? İşte beklenen özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyatlı Android telefon, kısa süre önce Çin merkezli telekomünikasyon şirketi China Telecom'un web sitesinde listelendi. Burada yer alan bilgilere göre Oppo A2 5G, Full HD+ çözünürlükte delikli bir ekrana sahip olacak.

Söz konusu cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 6200 işlemcisinden güç alacak. Bununla beraber 12 GB RAM'e sahip olacakken, depolama alanı tarafında 256 GB ve 512 GB şeklinde iki seçenek mevcut olacak.

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Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka kasasında ise iki tane kamera bulunacak. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı kamera şeklinde. Öte yandan cihaz, 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek.

Akıllı telefon, 7,9 mm kalınlıkta ve 193 gram ağırlıkta olacak. Akabinde 3,5 mm kablolu kulaklık girişi de bulunacak. Oppo A2 5G modelinin beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran ÇözünürlüğüFull HD+İşlemciMediaTek Dimensity 6200RAM12 GBDepolama256 GB, 512 GBÖn Kamera8 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel + 2 MegapikselBatarya Kapasitesi5.000 mAhBağlantı5GKalınlık7,9 mmAğırlık193 gramKulaklık Girişi3,5 mm

Akıllı telefonun fiyatı da ortaya çıktı. Buna göre Oppo A2 5G modelinin 12 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip varyantının fiyatı 1.199 Yuan (279 dolar) olacakken, 12 GB RAM + 512 GB depolamalı versiyonu ise 2 bin 199 Yuan (300 dolar) fiyat etiketine sahip olacak.

Beklenen Oppo A2 5G fiyatı:

Oppo A2 5G 12 GB RAM + 256 GB: 279 dolar

Oppo A2 5G 12 GB RAM + 512 GB: 300 dolar

Oppo A2 5G, yakın zamanda tanıtılacak ve akıllı telefon pazarına ivme katacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.