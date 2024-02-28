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OpenAI ve New York Times Arasında Telif Hakkı Anlaşmazlığı

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OpenAI, New York Times ile telif hakkı anlaşmazlığında kritik bir noktaya gelmiş durumda. OpenAI, ChatGPT'ye sorulan bazı sorular ile 'sistemin hacklendiğini' ileri sürdü. OpenAI ve New York Times arasında neler oluyor?

OpenAI gibi yapay zeka devlerinin eğitim süreçleri tartışılmaya devam ediyor. New York Times ve OpenAI arasındaki son davada ise ilginç gelişmeler yaşandı. OpenAI, Chatgpt'ye sorulan bazı sorular ile "sistemin hacklendiğini" ileri sürdü.

OpenAI ve New York Times arasında neler oluyor?

OpenAI, New York Times ile telif hakkı anlaşmazlığında kritik bir noktaya gelmiş durumda. Yapay zeak devi, şirketi dava için yanıltıcı kanıtlar üretmekle suçladı. OpenAI'ın açıklamasına göre New York Times, Chatgpt'yi manipüle ederek yanıltıcı bilgiler topladı.

Telif hakkı davasında mahkeme başvurusunda bulunan OpenAI, Times'ın sunduğu bazı yapay zeka sohbet çıktılarının gerçek olmadığını söyledi. Şirket, Times'ın ChatGPT dahil olmak üzere sohbet botlarıyla etkileşime girerken "OpenAI'ın kullanım koşullarını açıkça ihlal eden aldatıcı komutlar" kullandığını dile getirdi.

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OpenAI bu durumu "sistemlerinin hacklenmesi" olarak nitelendirdi. Ancak şirket, Times'ın bu hackleme girişimini nasıl ihlal ettiğini açıklamadı.

Bilmeyenler için New York Times, Aralık ayında OpenAI ve yatırımcısı Microsoft'a dava açtı. Buna göre şirketlerin milyonlarca makalesini izinsiz olarak sohbet botlarını eğitmek için kullandı. Dava, yapay zeka eğitiminin telif hakkı yasası kapsamında nitelendirilmesini talep ediyor.

OpenAI ise cevabında, Times'ın şikayetindeki iddiaların "gazetecilik standartlarını karşılamadığını" savundu. OpenAI ve New York Times temsilcileri iddialar hakkında yorum yapmayı reddettiğini belirtmek gerekiyor.

eki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz ChatGPT hack girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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