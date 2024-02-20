OpenAI, GPT Terimini Ticari Marka Olarak Kaydetme Çabasında Başarısız Oldu

OpenAI, sahibi olduğunu belirttiği "GPT" terimini ticari marka olarak kaydetme çabası başarısız oldu. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (PTO), OpenAI'ın GPT terimini ticari marka olarak tescil etme isteğini reddetti. Alan adını almak isteyen yüz binler sıraya girdi!

İnsanlar OpenAI "GPT" alan adını neden alamıyor?

Rağbet ne kadar çok olsa da bu "GPT" alan adını almak OpenAI için bile pek de kolay görünmüyor. Patent ofisi, GPT'nin çok genel bir terim olduğunu ve bu nedenle rakiplerin ürünlerini doğru bir şekilde GPT olarak tanımlamasını engelleyebileceğini belirtiyor.

OpenAI ise, başvurusunda GPT'nin açıklayıcı bir terim olmadığını ve tüketicilerin ne anlama geldiğini hemen anlamadığını savundu. Ancak patent ofisi, tüketicilerin GPT'nin ne olduğunu bilmemelerinin çok da önemli olmadığını vurguladı.

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Çünkü GPT'nin, teknolojiyi kullananlar tarafından OpenAI ürünlerine değil, genel bir yazılım türüne atıfta bulunduğuna dikkat çekti. Son yıllarda, yüzlerce yapay zeka hizmeti GPT'yi ürün isimlerine ekledi.

"GPT" genel bir terim olarak kullanılıyor

Örneğin, GPTZero adında bir yapay zeka tespit startup'ı bulunuyor. Diğer şirketler de temel yapay zeka modellerine GPT'ler diyerek atıfta bulunuyor. Çünkü bu modeller gerçekten de GPT özelliklerine sahip.

GPT terimi, OpenAI'nin popüler hale gelen ChatGPT ve AI modelleri GPT-3 ve GPT-4 ile sıkı bir şekilde ilişkilendirildi. OpenAI, ChatGPT'yi dış geliştiricilere açtığında, özel sohbet botlarını da "GPT'ler" olarak adlandırdı.

OpenAI'ın ilk başvuru reddi değil

Son zamanlarda OpenAI, diğer hizmetlere farklı marka adları vermeye başladı ve yakın zamanda da metin-video oluşturma modeli olan Sora'yı piyasaya sürdü. Görünen o ki şirket, GPT adını alma hevesinden yavaş yavaş vazgeçiyor. Ayrıca, alınan bilgilere göre bu, OpenAI'ın GPT için ticari marka başvuru talebinin ilk reddi değil; ilk reddi Mayıs 2023'te gerçekleşmişti.

Şirket, GPT terimini ticari marka olarak tescil ettirmek için bir kez daha Tescil Davası ve Temyiz Kurulu'na itiraz edebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.