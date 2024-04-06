OpenAI, GPT-5 İçin Güvenlik Testi Sürecini Başlattı

OpenAI, Mart 2023'te GPT-4 yapay zeka dil modelini kullanıma sundu. Şu anda ücretli bir şekilde sunulan ChatGPT Plus kullanıcılarının erişebildiği bu model, gelişmiş dil anlama ve üretme kabiliyetleri ile dikkat çekiyor. Bu gelişmişliğin altında yatan sebep ise daha fazla metin ve veri ile eğitilmiş olması.

OpenAI, GPT-4 modeli ile yapay zeka dünyasında bir devrim yarattı. Son gelen bilgilere şirket, GPT-5 modeli ile de tüm gözleri kendine çevirtecek gibi görünüyor. Uzun bir süredir gündemden düşmeyen GPT-5 için önemli bir gelişme yaşandı.

OpenAI, GPT-5 için güvenlik testi sürecini başlattı

Sosyal medyada siber güvenlik uzmanı bazı kullanıcılar, OpenAI tarafından kendilerine kırmızı ekibe katılmaya yönelik bir davet e-postası geldiğini paylaştı. Bilmeyenler için kırmızı ekip, bir organizasyonun güvenlik önlemlerini test etmek, zayıf noktaları belirlemek ve potansiyel tehditlere karşı savunmasını güçlendirmek için görevlendirilir.

GPT-5 gibi kapsamlı bir dil modelini kullanıcılara sunmadan önce kapsamlı bir güvenlik testlerinden geçirmek büyük önem taşıyor. Zira bir güvenlik ihlali durumunda bu, OpenAI için pahalıya patlayabilir. Neyse ki şirket, bu aşamaya geçmiş durumda.

İş dünyasında yapay zeka kullanmayan kalmadı! ChatGPT büyük sıçrama yaptı

OpenAI'ın GPT-5 için güvenlik testi sürecine başlamış olması, büyük dil modeli için geri sayımın başladığı anlamına geliyor. Ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmese de çeşitli kaynaklar, önümüzdeki birkaç ayı işaret ediyor. Bu bağlamda çok da uzun bir süre kalmadığını söyleyebiliriz.

OpenAI, GPT-5 dil modeli ile teknoloji dünyasında dikkat çekecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.