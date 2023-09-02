OpenAI'a rakip: Avrupa'nın yükselen yıldızı Aleph Alpha

Yapay zeka, artık hayatımızın her alanında. Hal böyle olunca firmalar da bu teknolojinin öncüsü olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Sadece firmalar desek yanlış olur. Çünkü bu yarışta artık ülkeler de var. Amerika'nın göz bebeği OpenAI'dan sonra Avrupa da kendi yapay zeka devini kurmak için kolları sıvadı. Aleph Alpha isimli şirket yapay yarışında Avrupa'yı temsil ediyor.

Aleph Alpha OpenAI'yı tahtından etmeye hazırlanıyor!

Avrupa, kendi üretken yapay zeka sistemini kurmak için çalışmalar yapıyor. Gizlilik ve veri güvenliği konusunda Amerikalı şirketlerle çekişmeler yaşayan Avrupa yapay zeka teknolojisinde öncü olmak için yatırımlar yapıyor. Bu durumda gözler yapay zeka teknolojisinde yükselen yıldız olan Alman startup Aleph Alpha'ya çevrildi.

Şirketin kurucusu Jonas Andrulis, Apple'da 3 yıl yapay zeka üzerine çalıştı. Daha sonra teknolojinin potansiyelini Apple'ın sınırları dışında keşfetmek istedi. 2019'da hayallerini peşinden gidip kendi yapay zeka şirketini kurdu. Çok kısa bir zaman diliminde bankalardan hükümetlere geniş bir müşteri yelpazesi oluşturdu.

Aleph Alpha, insan dilindeki desenleri tanımlayarak kendi metinlerini oluşturmak ve çok sayıda belgeyi analiz etmek için kullanılan büyük dil modelleri inşa etmeye başladı. Bu sayede yeni finansal raporlar yazmak daha kolay hale geldi. Ayrıca geliştirilen modelin sunduğu fırsatlar arasında yüzlerce sayfayı özetlemek ve bir şirketin nasıl çalıştığı konusunda uzman olan sohbet botlarını oluşturmak da mevcut.

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Almanya'nın Heidelberg şehrinin haritasına Aleph Alpha'nın geliştirdiği Lumi isimli dijital vatandaşlık asistanı ekledi. Lumi, Heidelberg'de insanların ikamet bildiriminde bulunması, çöp toplama saatlerini öğrenmesi veya boş vakitleri değerlendirme konusunda fikir almaları için yardımcı oluyor. Bu proje dijitalleştirilmiş yönetim yolunda önemli bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor. Ayrıca şirketin yapay zeka konuşma modeli Luminous rakiplerini geride bıraktı. Şirketin bu başarıları Almanya'nın gözünden kaçmadı.

Birçok Avrupa Birliği ülkesi teknoloji çağına öncülük eden firmaların artık Avrupa imzası taşımasını istiyor. Aleph Alpha, yapay zeka konusunda Avrupa'nın öncüsü olmaktan gurur duyuyor. Bunu bir çeşit milliyetçilik olarak değerlendirilmesine karşı çıkan şirketin kurucusu Andrulis, Aleph Alpha'da çalışan birçok Amerikalı olduğuna da dikkat çekiyor.