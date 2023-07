Son zamanlarda birçok yayıncı tarafından Only Up oyunu tarafından oynanıyor ve oyuncular tarafından Only Up sistem gereksinimleri merak ediliyor. Only Up sistem gereksinimleri, bilgisayarda oynarken sorun yaşayıp, yaşanmayacağına dair bilgi veriyor ve bu nedenle oyunu oynayacak olan kişiler, Only Up sistem gereksinimleri nelerdir? Sorusunu araştırmakta. Peki, Only Up sistem gereksinimleri nelerdir? Only Up minimum ve önerilen sistem gereksinimleri!

ONLY UP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Daha öncesinde Steam'de yer alan ve kaldırılan Only Up, tekrar mağazalaradaki yerini aldı. Steam'de yer almakta olan Only Up sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.

İşletim Sistemi: Windows 8/10/11 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-6600@ 3.1 GHz or AMD R5 1600X @ 3.5 GHz or equivalent.

Bellek: 8 GB RAM.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 or equivalent.

DirectX : Sürüm 12.

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan.

Oyunu problemsiz ve akıcı bir şekilde oynamak için önerilen sistem gereksinimlerine sahip veya daha üzerini sağlamakta olan bir bilgisayar ile oyun deneyiminizi daha iyi yapabilir ve aldığınız keyfi daha yukarıya çıkarabilirsiniz. Özellikle oyunlarda yüksek FPS sahibi olmak, birçok oyuncu tarafından tercih ediliyor. Belirtilmekte olan sistem gereksinimlerinden daha aşağı bir donanıma sahip bilgisayarda oyunu oynarken sorun yaşayabilir ve bu durum bilgisayarınızı oldukça yorabilir.