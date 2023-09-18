OnePlus Pad Go'nun tanıtım tarihi belli oldu

OnePlus, tablet sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli firma geçtiğimiz aylarda Pad modeliyle pazara giriş yaparken, arayı çok fazla açmadan Pad Go'yu piyasaya sürerek ürün yelpazesini genişletecek. Son olarak tabletin tanıtım tarihi ortaya çıktı.

OnePlus Pad Go ne zaman tanıtılacak?

Bugüne dek ortaya çıkan iddiaların ortak noktası OnePlus Pad Go modelinin Ocak 2024'te çıkış yapacağı yönündeydi. Hatta cihazın OnePlus 12 ve 12R ile birlikte vitrine çıkacağı iddia edildi. Ancak son yaşanan gelişme bu iddiaları çürütüyor.

Tablet, kısa bir süre önce ünlü e-ticaret platformu Flipkart'ta listelendi. Bu gelişmeyle birlikte tabletin çıkış tarihinin ocak değil de ekim ayının ilk haftası olduğunu gözler önüne serdi. Şu an için tarihle ilgili net bir detay olmasa da şirkete yakın kaynaklar 4 Ekim üzerinde duruyor.

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OnePlus, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaklaşan Pad Go modelinin tasarımını paylaştı. Buna göre tablet, tasarım açısından standart Pad'e ciddi anlamda benzerlik gösteriyor. Buradaki en önemli değişiklik arka panelin mat ve parlak olmak üzere ikiye bölümlendirilmesi oldu. Öte yandan önceki modelde yer alan orta üst kısma yerleştirilen bir adet kamera ve ince çerçeveler gibi detaylar bu üründe de karşımıza çıkıyor.

Şu an için OnePlus Pad Go'nun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair çok fazla bir teknik özellik detayı mevcut değil. Söylentiler, tabletin özellik açısından OnePlus Pad'den birkaç seviye daha aşağıda olacağını, ancak bununla birlikte fiyat performans odaklı olacağına işaret ediyor. Hatta iddialara göre 2K çözünürlüklü ve 7: 5 en boy oranında olacak.

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