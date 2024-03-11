OnePlus Nord CE 4, Snapdragon 7 Gen 3 işlemciyle tanıtıldı

OnePlus, yeni orta segment modeli OnePlus Nord CE 4'ü duyurmak için oldukça eğlenceli bir tarih seçti. Şirketin basın açıklamasına göre cihaz, sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip olacak. Gelin diğer detaylarına da birlikte göz atalım.

OnePlus Nord CE 4 tanıtım tarihi 1 Nisan olarak açıklandı

OnePlus Nord CE 4, şirketin orta segmentteki uygun fiyatlı cihazı OnePlus Nord CE 3 5G ve Nord CE 2'nin yerini alacak. Snapdragon 7 Gen 3, Nord CE 4'e önceki modelindeki Snapdragon 782G SoC'a göre iyi bir performans avantajı sağlayacak.

İşlemci ilk kez Kasım ayında duyurulmuştu. 2,63 GHz hızında çalışan bir ana çekirdek, 2,4 GHz hızında çalışan üç performans çekirdeği ve 1,8 GHz hızında çalışan dört verimlilik çekirdeği içeriyor. Daha önce vivo'nun aynı işlemciyle V30'u piyasaya sürdüğünü görmüştük.

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OnePlus, Nord CE 4'ün Nord CE 3'e kıyasla CPU performansında %15, GPU performansında %50 ve güç tasarrufunda %20 artış getireceğini belirtiyor. Ek olarak OnePlus, CE 4'ün Koyu Krom ve Seladon Mermer renk seçenekleriyle sunulacağını doğruladı.

Önceki sızıntılara göre OnePlus Nord CE 4'ün, Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen OPPO K12 ile aynı telefon olabileceği iddia ediliyordu. Sızdırılan bilgiler ayrıca telefonun Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip olacağını öne sürmüştü ve OnePlus'un doğrulamasıyla, sızıntının doğru olma olasılığı daha yüksek görünüyor.

Bu durumda Nord CE 4'ün 100W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Ne yazık ki telefonun diğer özellikleri hakkında pek bir şey bilmiyoruz.

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Velhasıl, OnePlus Nord CE 4, güçlü orta segment performansı sunan bir cihaz olarak piyasaya sürülecek gibi görünüyor. OnePlus'un bu yeni telefonuyla, uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayan kullanıcılara daha fazla seçenek sunması bekleniyor.

Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinin getirdiği performans artışı, kullanıcıların daha akıcı bir deneyim yaşamasını sağlayabilir. Eğer cihaz Türkiye'de satışa sunulursa, segmenti itibariyle revaçta olabilir gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.