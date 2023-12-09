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OnePlus 12'nin Küresel Lansman Tarihi ve Özellikleri Açıklandı

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OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 12'nin küresel lansman tarihini ve tüm özelliklerini duyurdu. Cihaz, 23 Ocak 2024'te Avrupa'da birçok ülkede satışa sunulacak. OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24 GB RAM, 1 TB depolama, 6.82 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 50+64+48 Megapiksel üçlü arka kamera gibi özelliklerle geliyor.

OnePlus yeni amiral gemisi modeli OnePlus 12'yi geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıttı. Tüm özellikleri ve tasarımı ile karşımıza çıkan OnePlus 12, şimdi küresel pazarda satılmaya hazırlanıyor. İşte OnePlus 12'nin açıklanan global lansman tarihi ve tüm özellikleri.

OnePlus 12, 2024'ün başında küresel pazara geliyor!

OnePlus, son amiral gemisinin küresel lansman tarihini doğruladı. Açıklamalara göre 23 Ocak 2024'te OnePlus 12 ve OnePlus 12R modellerinin global sürümünü tanıtacak olan şirket, cihazları Avrupa'da birçok ülkeye dağıtacak. Hem de Çin sürümü ile aynı özellikler ile. Peki OnePlus 12 neler sunuyor?

Ön tarafında 6,82 inç büyüklüğünde QHD+ OLED ekran taşıyan OnePlus 12, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın hemen üzerinde 32 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik Sony LYT-808 sensörü kullanıyor. Bu kameranın yanında ise 64 Megapiksel OmniVision OV64B telefoto kamera ve 48 Megapiksel Sony IMX581 ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

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Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alan OnePlus 12, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM bellekler ile gücüne güç katıyor. Depolama tarafında 1 TB kapasite sunan amiral gemisi, Android 14 işletim sistemi ile çalışıyor. Elektriksel anlamda gücünü ise 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj destekli 5400 mAh'lik bataryasından alıyor.

Çin'de dört versiyonla satışa sunulan OnePlus 12, 605 Dolar, 680 Dolar, 750 Dolar ve 820 Dolar fiyat etiketleri ile karşımıza çıkmıştı. Ancak cihazın küresel fiyatı ne kadar olacak belli değil. Bakalım OnePlus yeni amiral gemisi modelini küresel pazarda ne kadara satacak?

OnePlus 12'nin özellikleri

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM24 GB'a kadar LPDDR5XDepolama1 TB UFS 4.0Ekran Boyutu6.82 inç, OLED, 3168 x 1440 piksel, 120Hz yenileme hızı, 510 ppiArka Kamera 50 Megapiksel + 64 Megapiksel + 48 MegapikselÖn Kamera32 Megapikselİşletim SistemiAndroid 14

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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