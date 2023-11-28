OnePlus 12'nin global tanıtım tarihi açıklandı

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 12 nefesler tutuldu. Daha önce 5 Aralık'ta Çin'de vitrine çıkacağı açıklanan akıllı telefonla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Son ortaya çıkan raporlar telefonun globale geliş tarihini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus 12 global tanıtım tarihi!

OnePlus 12 globale geliş tarihi

OnePlus 12'nin global tanıtım tarihi bugüne dek ortaya çıkmadı. Ancak bazı kaynaklar OnePlus'ın telefon için açtığı Avrupa, ABD ve Hindistan'a yönelik destek sayfalarında önemli bir detayı fark etti. Zira bu gibi web sitelerinde cihazın globaldeki pazarlama kampanyasının 27 Kasım ile 23 Ocak arasında yapılacağını gösteren ibareler var. Hatta Hindistan sayfasında bunun yanı sıra kampanyanın bitiş tarihini "OnePlus 12 lansman etkinliğinden önceki gün" olarak tanımlayan ifadeler de var.

Yani yukarıdaki unsurları göz önünde bulundurarak 5 Aralık'ta Çin'de tanıtılacak OnePlus 12'nin 24 Ocak tarihinde globaldeki kullanıcılarla buluşması kuvvetle muhtemel.

Globale gelmek için gün sayan OnePlus 12'nin özellikleri doğrulandı!

OnePlus, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla yaklaşan OnePlus 12 modelinin 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 ile geleceğini resmen açıkladı. Tabii burada başka bellek ve depolama seçeneklerinin olması da bekleniyor. Ancak onlarla ilgili şimdilik net bir detayın paylaşılmadığını belirtelim.

Bunun dışında OnePlus daha önce cihazın Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceğini açıkladı. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Akıllı telefon delikli bir ekran tasarımına ve ince çerçevelere sahip olacak. Arkada ise dairesel dörtlü bir kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Cihaz; siyah, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Modelde 2K kavisli bir OLED bir panel kullanılacak. Dahası, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.