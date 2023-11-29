OnePlus 12'nin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus'ın 5 Aralık'ta Çin'de ve 24 Ocak'ta globalde piyasaya sürmeye hazırlandığı OnePlus 12 için geri sayım başladı. Modelin tanıtım tarihi yaklaştıkça hakkında ortaya atılan sızıntıların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son raporlar akıllı telefonun ekran özelliklerini derinlemesine gözler önüne seriyor.

OnePlus'ın 5 Aralık'ta Çin'de ve 24 Ocak'ta globalde piyasaya sürmeye hazırlandığı OnePlus 12 için geri sayım başladı. Modelin tanıtım tarihi yaklaştıkça hakkında ortaya atılan sızıntıların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son raporlar akıllı telefonun ekran özelliklerini derinlemesine gözler önüne seriyor.

OnePlus 12 ekran özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station, OnePlus 12'nin 3168 x 1440 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,82 inç BOE AMOLED ekrana sahip olacağını söyledi. Dahası, 2K+ panelin 2160 Hz PWM karartma ve 510 piksel yoğunluk sunacağını iddia etti. Aynı zamanda ekranın 2K sınıfında DisplayMate A+ sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

OnePlus, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla yaklaşan OnePlus 12 modelinin 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 ile geleceğini resmen açıkladı. Tabii burada başka bellek ve depolama seçeneklerinin olması da bekleniyor. Ancak onlarla ilgili şimdilik net bir detayın paylaşılmadığını belirtelim.

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Bunun dışında OnePlus daha önce cihazın Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceğini açıkladı. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Cihazda ana kamera olarak yeni Sony LYT-808 sensörünü kullanılacağı da bir süre önce doğrulandı. Söz konusu sensörün kullanımıyla akıllı telefonun özellikle düşük ışık koşullarında gelişmiş görüntü kalitesi ve performans sunacağı belirtildi.

Akıllı telefonda kullanılacak bir diğer kamera ise 64 Megapiksellik bir periskop sensörü mevcut olacak. Kameranın OmniVision OV64B olacağı ve 3x'e kadar optik yakınlaştırma sunacağı ifade ediliyor. Öte yandan OIS desteğinin olacağını da ekleyelim.

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