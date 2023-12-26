OnePlus 10 Pro için Android 14 dağıtımı Avrupa ve Kuzey Amerika'da başladı

OnePlus, Android 14 tabanlı OxygenOS 14 dağıtımına devam ediyor. Bir süre önce Çin ve Hindistan'daki OnePlus 10 Pro modellerine Android 14 veren şirket, şimdi de dağıtımı Avrupa ve Kuzey Amerika pazarında gerçekleştiriyor.

OnePlus 10 Pro için Android 14 tabanlı OxygenOS 14 nasıl indirilir?

Yaklaşık bir aylık gecikmenin ardından, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki OnePlus 10 Pro kullanıcıları artık yeni Android 14 sisteminin indirebilecek. OxygenOS 14 güncellemesinin, Türkiye dahil olmak üzere AB'deki cihazlara sunulmaya başlandığı bildirildi.

OnePlus 10 Pro için güncellemenin yayınlandığı ilk pazar Hindistan olmuştu. Bunu Çin ve Singapur gibi diğer bölgeler izledi. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarı ise yaklaşık 2,5 GB'lık güncellemeyi alan son bölgeler oldu.

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Güncellemeyi indiren kullanıcılar, kurulumdan hemen sonra bazı küçük sinyal sorunları yaşadığını bildirmişti. Ancak OnePlus genel deneyimin sorunsuz olduğunu ve kullanıcıları destekleyeceğini açıkladı. İlk kullanıcı geri bildirimlerine göre pil ömründe bazı iyileştirmeler yaşandı.

Performans açısından OnePlus, OxygenOS 14'ün sistem kararlılığını artırdığını ve uygulama başlatma sürelerini hızlandırdığını belirtti. Ayrıca animasyonların genel akıcılığı da artacak. Gizlilik ve güvenlik, uygulamalar için gelişmiş izin yönetimiyle desteklenecek.

Geçtiğimiz yılın başlarında görücüye çıkan 10 Pro; 5000 mAh kapasitesinde bir pil sunuyor. 80W kablolu hızlı şarj desteğiyle kullanıcı karşısına çıkıyor. 12 GB'a kadar RAM ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor.

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