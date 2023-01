One Piece dizisinin çıkış tarihi açıklandı!

Dünyanın en büyük dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, seyirciye sunduğu yeni yapımlarla kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, animeden uyarlanan One Piece dizisinin vizyona gireceği tarihi açıkladı.

One Piece dizisi 2023'te seyirciye sunulacak!

One Piece, anime dünyasının en önde gelen yapımlarından birisi. 1999'da vizyona giren bu dizi, her hafta yayınlanan 1 bölümle devamlılığını sürdürüyor. Toplamda 1000 bölümü bulunuyor ve günümüzde ise halen popülerliğini sürdürüyor.

Adventure is on the horizon! One Piece sets sail in 2023 https://t.co/5YhPXFt8GS pic.twitter.com/GQH2MSAvCF — Netflix (@netflix) January 30, 2023

Netflix, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruyla, One Piece dizisinin bu yıl içerisinde vizyona gireceğini açıkladı. Paylaşılan postere baktığımızda ise ana karakter ve aynı zamanda lastik adam lakaplı Monkey D. Luffy'nin arkadan çekilmiş şapkalı fotoğrafını görüyoruz.

İlk olarak Ocak 2020'de duyurulan One Piece için henüz net bir tarih paylaşılmadı. Ancak bugün yapılan duyuruyla, bu yıl içerisinde yayınlanacağı kesinleşti. Dizinin oyuncu kadrosu şu ise şekilde;

Iñaki Godoy – Luffy

Mackenyu – Zoro

Emily Rudd – Nami

Jacob Romero Gibson – Usopp

Taz Skylar – Sanji

One Piece (anime) konusu

One Piece, şeytan meyvesini yemesinin ardından doğaüstü güçler kazanan Monkey D. Luffy karakterini zamanla genişleyen mürettebatı ile Hasır Şapkası Korsanlarını konu alıyor. Büyük hazine hayalleri içerisinde Grand Line'a gitmeye çalışan tayfa, bu yolculukta karşılarına çıkan düşmanlarla mücadele ediyor.

One Piece ana karakterleri -Spoiler içerir-

Monkey D. Luffy: 17 yaşındaki genç ana karakter, Hasır Şapka Korsanları'nın kaptanıdır. Gomu Gomu no mi Şeytan Meyvesi'ni yedikten sonra lastik adama dönüşür. En büyük hayali, hazineyi ele geçirerek korsanlar kralı olmaktır.

Roronoa Zoro: Eski bir ödül avcısıdır ve Luffy'nin tayfaya aldığı ilk kişidir. 19 yaşında olan Zoro, dünyanın en iyi kılıç ustası olmayı hayal ediyor.

Nami: Tayfada rotacılık görevini üstlenir. Aynı zamanda kapkaççı ve hırsız olan karakterin en büyük hayali, dünya haritasını çizmektir. Sezgileri oldukça kuvvetlidir ve tayfaya Zoro'dan sonra katılan ikinci kişidir.

Peki sizler One Piece dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.