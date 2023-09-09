Önceki ay daha fazlaydı: Netflix Ekim 2023 yeni içerik takvimi!

Netflix kütüphanesine önümüzdeki ay eklenecek yeni diziler ve filmler belli oldu. İşte Netflix Ekim 2023 takvimi...

Son aylarda kullanıcıların sevdiği bazı dizi ve filmleri kaldırarak tepki çeken Netflix, öte taraftan kütüphanesine yepyeni içerikler de eklemeyi ihmal etmiyor. Her ay onlarca yapım, seyirciye sunuluyor. Peki önümüzdeki ay yayınlanacak dizi ve filmler neler? İşte Netflix Ekim 2023 takvimi!

Netflix Ekim 2023 takvimi

Netflix'in önümüzdeki ay sinema severlere sunacağı içerikler arasında en dikkat çekeni, Elite dizisinin 7. sezonu oldu. İspanya'da geçen yapım, seçkin bir özel okulda meydana gelen cinayetin ardından yaşananları konu alıyor.

Öte taraftan 2023 yapımı Netflix imzası taşıyan The Devil on Trial filmi ve Lupin dizisinin 3. sezonu da önümüzdeki ay seyircilere sunulacak yeni içerikler arasında öne çıkıyor. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Netflix kütüphanesine Ekim 2023'te eklenecek dizi ve filmler şu şekilde sıralandı;

İçerikDizi / FilmTarih Rahibe ÖlümFilmNet DeğilZirve TutkusuFilm4 EkimEverything Now (1. sezon)Dizi5 EkimLupin (3. sezon)Dizi5 EkimBalerinFilm6 EkimReptileFilm6 EkimLast One Standing (2. sezon)Dizi10 EkimGood Night World (1. sezon)Dizi12 EkimUsher Evi'nin Çöküşü (1. sezon)Dizi12 EkimFair PlayFilm13 EkimKonferansFilm13 EkimBodiesMini Dizi19 EkimCaptain Laserhawk: A Blood Dragon Remix (1. sezon)Dizi19 EkimNeon (1. sezon)Dizi19 EkimYaratılanMini Dizi20 EkimDoona! (1. sezon)Dizi20 EkimElite (7. sezon)Dizi20 EkimAmcalarFilm20 EkimGezegenimizde Yaşam (1. sezon)Dizi25 EkimPluto (1. sezon)Anime26 EkimAcı ReçeteFilm27 EkimTore (1. sezon)Dizi27 Ekim

Tabloya göz atıldığında, içerik sayısının geçtiğimiz aya kıyasla daha az olduğu görülebilir.

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