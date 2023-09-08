OMÜ KİTAM, Çevre Ölçüm Analiz Birimi ile akreditasyon sürecini tamamladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM), 2022 yılında Çevre Ölçüm Analiz Birimi ile tüm süreçlerinin akreditasyonunu tamamladı. Yeni kurulan Mikrobiyoloji Birimi de denetiminin gerçekleştirildiği merkezde denetim sürecinin uygunsuzluk tespit edilmeden sona erdiği bildirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM), 2022 yılında Çevre Ölçüm Analiz Birimi ile tüm süreçlerinin akreditasyonunu tamamladı.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20- 21 Haziran 2023'te mevcut akreditasyonunun devamlılığı yanında, yeni kurulan Mikrobiyoloji Biriminin de denetiminin gerçekleştirildiği merkezde denetim sürecinin uygunsuzluk tespit edilmeden sona erdiği bildirildi. Yapılan incelemeler sonucu KİTAM'ın, gıda mikrobiyolojisinde de yetkinliği tescil ettirildi.

Denetim sonucunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Karar Kurulu tarafından akreditasyon kapsamının genişletilerek devamına karar verildi. Böylece KİTAM, su-atıksu alanındaki fiziksel ve kimyasal analizlerin yanı sıra, gıda mikrobiyolojisinde de yetkinliğini kanıtlamış oldu.

Gıda tanımına giren tüm ürünlerin üretimi, işlenmesi, saklanması ve tüketiciye kadar geçen aşamalarındaki numunelerin mikrobiyolojik analizlerini yapmayı amaçlayan Mikrobiyoloji Birimi Laboratuvarı'nda 4 Eylül 2023 itibarıyla faaliyetler, akreditasyon kapsamında yürütülecek.

Mikrobiyoloji Birimi, numune hazırlık, ekim, inkübasyon ve temizlik alanı olacak şekilde tek akış yönü prensibine uygun olarak KİTAM çatısı altında 2022 yılında kurulmuştu.