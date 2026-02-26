Ölüm tehlikesi olan akım

Sosyal medya için video çekmek isteyen genç bir kadın, pastanın üzerindeki pudra şekerini üflediği sırada korku dolu anlar yaşadı. Pastadaki mumların yanmaya devam etmesi, havaya yayılan pudra şekerinin bir anda alev almasına neden oldu. Havada dev bir alev topu oluşurken, genç kadın büyük bir panikle elindeki pastayı yere fırlattı.

YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Şans eseri yara almadan kurtulan kadının o anları, kendisini kaydeden cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, estetik bir video çekmeyi hedeflerken alevlerin arasında kalan kadının yaşadığı şaşkınlık ve korku net bir şekilde görüldü.

