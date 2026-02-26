Haberler

Ölüm tehlikesi olan akım

Pudra şekeri üfleyerek akım videosu çekmek isteyen kadın, neredeyse alevlerin arasında kalıyordu. Genç kadın çıkan alevden korkup elindeki pastayı yere atarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Bir kadın, pastanın üzerindeki pudra şekerini üflerken, yanan mumlar nedeniyle havaya yayılan pudra şekerinin alev alması sonucu alev topu oluştu.
  • Kadın, alevler arasında kaldıktan sonra pastayı yere fırlatarak yanmaktan kurtuldu.
  • Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde kadının şaşkınlık ve korkusu görüldü.

Sosyal medya için video çekmek isteyen genç bir kadın, pastanın üzerindeki pudra şekerini üflediği sırada korku dolu anlar yaşadı. Pastadaki mumların yanmaya devam etmesi, havaya yayılan pudra şekerinin bir anda alev almasına neden oldu. Havada dev bir alev topu oluşurken, genç kadın büyük bir panikle elindeki pastayı yere fırlattı.

YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Şans eseri yara almadan kurtulan kadının o anları, kendisini kaydeden cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, estetik bir video çekmeyi hedeflerken alevlerin arasında kalan kadının yaşadığı şaşkınlık ve korku net bir şekilde görüldü.

Kaynak: Haberler.com
