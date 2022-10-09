Ofisimizde kimin hangi telefonu kullandığına yakından bakıyoruz. Peki ShiftDelete.Net ofisi içinde kim, hangi Android telefonu kullanıyor?

SDN olarak ofis içi eğlenceli videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak sizlerden gelen yoğun talep ve istek üzerine ofisimizde kimin hangi telefonu kullandığına yakından bakıyoruz. Peki ShiftDelete.Net ofisi içinde kim, hangi Android telefonu kullanıyor?

Ofiste kim, hangi Android telefonu kullanıyor?

Bu videomuzda merak edilen ShiftDelete.Net ofisi içinde kim, hangi Android telefonu kullanıyor? sorusuna yanıt verdik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan sizleri videomuzla başbaşa bırakalım…

SDN Proje ve Reklam Müdürü Deniz Abadan, ana telefon olarak şimdiye dek Samsung Galaxy Note 20 Ultra kullanıyor.

SDN editörü Samet Jankovic, ilk olarak Poco X3 Pro kullanıyor. Sonrasında Xiaomi 12 Pro modeline geçen Samet, Oppo Find X2, Huawei Nova 10 Pro modellerini test ediyor.

SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, iPhone 13 kullanıyor. Android tarafında ise Galaxy Fold4 modelini ikinci telefon olarak kullanıyor.

SDN ofisinden Buse ise 6 yıldır Galaxy Note 9 modelini kullanıyor. Samsung'a bağlı olan Buse, uygun fiyatı yüzünden tercih ettiğini söylüyor.

Prodüksiyon ekibimizden Rıza ise 4 yıldır Huawei P20 Lite kullanıyor. Hayalindeki Android telefon ise Galaxy S22 Ultra. Ofisimizin en eskisi Pınar ablamız ise Huawei Mate 10 Lite kullanıyor.

Bir diğer prodüksiyon ekibimizin parçası Anıl ise Xiaomi 11T modelini kullanıyor. Neden kullandığı konusunda ise batarya süresinin ön planda olduğunu söylüyor.