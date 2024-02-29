NVIDIA'nın Blackwell Serisiyle Grafik Kartı Dünyasında Devrim

Grafik kartları dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. NVIDIA'nın yeni nesil tüketici grafik kartları hakkında sızan bilgilere göre, firmanın yaklaşmakta olan Blackwell serisinin amiral gemisi, muhtemelen RTX 5090 olarak adlandırılacak ve mevcut lider olan RTX 4090'a kıyasla yüzde 60 veya yüzde 70 daha yüksek performans sunabilir.

Yeni nesil NVIDIA blackwell devrimi kapıda

Blackwell serisinin performans tahmini, kaynaklardan alınan bilgilere göre RTX 3090'dan 4090'a geçişle benzer bir atılımı temsil ediyor. NVIDIA'nın bu büyük performans artışını nasıl sağlayacağı, teknoloji dünyasında merak konusu.

NVIDIA'nın bu yeni serisi, AMD'nin sonraki nesil grafik kartlarıyla karşılaştırıldığında doğrudan bir rakip olmayacak gibi görünüyor. NVIDIA'nın bu durumu 5090'ın fiyatlandırmasında serbestçe hareket etmesine olanak tanıyabilir.

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Söylentilere göre RTX 5090'ın fiyatı, 4090'ın MSRP'si olan 1.600 doların üzerine çıkabilir ve 2 bin dolara ulaşabilir. Blackwell'in amiral gemisi, 4090'a kıyasla yüzde 50 daha fazla çekirdek, yüzde 52 daha fazla bellek bant genişliği, yüzde 78 daha yüksek L2 önbellek ve yüzde 15 daha yüksek frekans sunabilir.

Ayrıca, GDDR7 belleği, DisplayPort 2.1 ve PCIe 5.0 desteğini, TSMC'nin 3nm düğüm sürecini kullanması bekleniyor. Söylentilere göre Blackwell serisinin çıkış tarihi 2024'ün son çeyreği olarak belirlendi.

NVIDIA'nın Blackwell hamlesi ne anlama geliyor?

NVIDIA'nın Blackwell serisi ile getireceği bu devrimsel performans artışı, oyun ve grafik dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir. Peki, bu gelişmeler grafik kartları piyasasını nasıl etkileyecek?

Kullanıcılar bu yeni teknolojiye nasıl tepki verecek? Fiyat-performans dengesi nasıl şekillenecek? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.