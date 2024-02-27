NVIDIA GeForce Now Hizmeti Reklam Göstermeye Başlıyor

NVIDIA tarafından sunulan abonelik tabanlı GeForce Now hizmeti, oyunculara yüksek performanslı bir bilgisayara uzaktan erişim imkanı tanıyarak, teknik özellikleri düşük seviyede olan sistemlerle bile yüksek grafikli oyunları oynama fırsatı sunuyor.

Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip olan GeForce Now, yakında önemli bir güncelleme alacak. Öyle ki artık hizmet kullanımı sırasında reklam gösterilecek. Peki NVIDIA reklam süresi ne kadar olacak ve ne zaman gösterilecek? İşte tüm detaylar…

GeForce Now'da reklam dönemi!

Son yıllarda birçok hizmet sağlayıcısı, daha fazla para kazanabilmek için kullanıcılarına reklam göstermeye başladı. Şimdiye kadar Netflix ve Disney+ gibi yayın platformları bu uygulamaya gitmişken, GeForce Now da bunlar arasına katılıyor.

NVIDIA sözcüsü Stephanie Ngo tarafından kısa süre önce yapılan ilgili açıklamada "Ücretsiz kullanıcılar, bir oyun oturumu başlatmak için kuyrukta beklerken iki dakikaya kadar reklam görmeye başlayacak" ifadelerine yer verildi.

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GeForce Now reklam süresi

İlgili açıklamaya göre yalnızca ücretsiz erişim sağlayan yani Basic kullanıcılar reklamla karşılaşacak. Bu reklam oturum sırası beklendiği sırada gösterilecekken, süresi ise maksimum 2 dakika olacak. 28 Şubat (Çarşamba) günü itibariyle reklamlar devreye alınacak. Şirket, bunun için kullanıcılarına bilgilendirme e-postası yollamaya başladı.

GeForce Now fiyatı

GeForce Now PlanıFiyatı Premium – 11 + 1 aylık2 bin 880 TLPremium – 6 aylık1.580 TLPremium – 3 aylık800 TLPremium – 3 + 3 aylık800 TLPremium – 1 aylık340 TLHaftalık 10 Saat240 TLBasicÜcretsiz

GeForce Now Premium avantajları;

Öncelikli erişim

6 saatlik oturum süresi

RTX On

GeForce Now Haftalık avantajları;

Haftalık 10 saat kullanım

Öncelikli erişim

4 saatlik oturum süresi

RTX On

GeForce Now Basic avantajları;

Standart erişim

30 dakikalık oturum süresi

Sınırlı kapasite

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