NVIDIA GeForce 531.29 sürücüsü çıktı! İşte detaylar

NVIDIA, GeForce 531.29 Game Ready güncellemesi ile bazı oyunlarda performans iyileştirmesi yaparken bazı hataları da giderdi.

Bilgisayar donanımlarının stabil ve performanslı bir şekilde çalışması için üreticilerin yayınlamış olduğu güncellemelerin önemi büyük. Bu bağlamda AMD ve NVIDIA gibi firmaların belirli aralıklarla oyunları ve uygulamaları optimize ettiği yeni sürücüleri kullanıma sunuyor.

NVIDIA GeForce 531.29 Game Ready sürücüsü neler getiriyor?

Bu hedef doğrultusunda NVIDIA, GeForce 531.29 sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme ile bazı oyunlarda özel destekler sağlanırken, ortaya çıkan bazı sorunlar da yapılan yeniliklerle birlikte çözüme kavuşuyor.

GeForce Game Ready sürücülerinin son sürümü ile birlikte Atomic Heart artık DLSS3 desteği ile sunulurken, The Finals Closed Beta oyunlarında da yine Game Ready desteği sunulmuş durumda. NVIDIA geçtiğimiz ay da aynı oyunlar için Game Ready sürücüsü yayınladığı için kafamızın biraz karıştığını söyleyelim. Eğer bir hata var ise en kısa zamanda haberimizi güncelleyeceğiz.

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Tüm bunların yanı sıra GeForce RTX 30 ve 40 Serisi GPU'larda Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıları aracılığıyla yayınlanan videonun kalitesini artırmak için yapay zekayı kullanan RTX Video Süper Çözünürlük desteği de kullanıma açılıyor.

Optimizasyon yapılan oyunlar:

Atomic Heart

The Finals Closed Beta

Çözülen sorunlar:

Bir oyundan çıktıktan sonra NVIDIA Container üzerinden yüksek CPU kullanımı gözlemlenme sorunu

GeForce GTX 10/MX250/350 serisi GPU'lara [4008527] sahip belirli dizüstü bilgisayarlarda kararlılık sorunları

531.18 kullanan Adobe uygulama kararlılığı sorunları

NVIDIA GeForce sürücü güncellemesi destekleyen modeller:

GeForce RTX 40 Serisi (Laptop)

GeForce RTX 4090 Laptop GPU, GeForce RTX 4080 Laptop GPU, GeForce RTX 4070 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU, GeForce RTX 4050 Laptop GPU

GeForce RTX 30 Serisi (Laptop)

GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3080 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Laptop GPU

GeForce RTX 20 Serisi (Laptop)

GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2050

GeForce MX500 Serisi (Laptop)

GeForce MX570, GeForce MX550

GeForce MX400 Serisi (Laptop)

GeForce MX450

GeForce MX300 Serisi (Laptop)

GeForce MX350, GeForce MX330

GeForce MX200 Serisi (Laptop)

GeForce MX250, GeForce MX230

GeForce MX100 Serisi (Laptop)

GeForce MX150, GeForce MX130, GeForce MX110

GeForce GTX 16 Serisi (Laptop) GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650

GeForce 10 Serisi (Laptop)

GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050

GeForce 900M Serisi (Laptop)

GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M

GeForce 800M Serisi (Laptop)

GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M

NVIDIA, yeni Game Ready güncellemesi ile belli başlı sorunları çözmüş görünüyor. Peki siz yeni NVIDIA GeForce 531.29 Game Ready sürücü güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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