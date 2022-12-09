NVIDIA GeForce 527.56 sürücüsü çıktı! İşte yenilikler

NVIDIA, GeForce 527.56 Game Ready sürücüsü ile bazı oyunlarda performans iyileştirmesi yaparken bazı hataları da giderdi.

Bilgisayar donanımlarının stabil ve performanslı bir şekilde çalışması için üreticilerin yayınlamış olduğu güncellemelerin önemi büyük. Bu bağlamda AMD ve NVIDIA gibi firmaların belirli aralıklarla oyunları ve uygulamaları optimize ettiği yeni sürücüleri kullanıma sunuyor.

NVIDIA GeForce 527.56 Game Ready sürücüsü neler getiriyor?

Bu hedef doğrultusunda NVIDIA, GeForce 527.56 Game Ready sürücü güncellemesini yayınlandı. Yapılan güncelleme ile birlikte belli başlı oyunlarda performans iyileştirilmesi yapan NVIDIA, aynı zamanda bazı bilgisayarlarda meydana gelen sorunları da giderdi.

NVIDIA, GeForce Game Ready sürücülerinin en son sürümünü yayınladı. Yeni sürücüler, bu ayın sonunda piyasaya çıkacak olan The Witcher 3 Wildhunt Enhanced Edition ve Jurassic World Evolution 2 için yeni optimizasyon ayarlarını da beraberinde getiriyor. Aynı zamanda Portal with RTX için optimizasyonu da yeni sürümde sunuluyor.

Nvidia RTX 4070 beklenenden daha az performanslı olabilir!

Bu sürümle düzeltilen sorunlar arasında RTX 4090'a sahip bilgisayarlarda Watch Dogs 2'de gökyüzüne bakıldığında fark edilen titreme yer alıyor. Bunun yanı sıra Shadowplay veya NVENC ile OBS kullanılarak bir kayıt sonlandırılırken DLSS 3'ü kilitlenme sorunu da yeni yama ile birlikte çözülüyor.

Optimizasyon yapılan oyunlar:

Portal RTX

The Witcher 3: Wild Hunt

Jurassic World Evolution 2

Çözülen sorunlar:

[GeForce RTX 4090] Watch Dogs 2 gökyüzüne bakarken titreme yaşanması

DLSS 3 kullanan oyunlarda NVENC ile Shadowplay veya OBS kullanılarak bir kaydın sonlandırılması sırasında çökme sorunu

Minecraft Java Edition'ın eski sürümleri ekranda bozulma yaşanması

[Microsoft Surface Book 2] Ekran sürücüsü GeForce GTX 1060'a yükseltilememesi

[RTX 4090] DisplayPort ve HDMI arasındaki bağlantılarda görüntü kaybı

H.264 ve HEVC içeriklerinde Adobe Premiere ve After Effects hataları

NVIDIA, yeni Game Ready güncellemesi ile belli başlı sorunları çözmüş görünüyor. Peki siz yeni NVIDIA GeForce 527.56 Game Ready sürücü güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.