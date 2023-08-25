Nintendo Switch Oyunlarına Denuvo DRM Koruması Getiriliyor

2017 yılında ölmek üzere olan el konsolu pazarına adeta bir can suyu olarak piyasaya sürülen Nintendo Switch, 2023 yılı itibariyle tarihin en çok satan oyun konsollarından birisi konumunda. Konsol için çıkan oyunlar da fazlasıyla rağbet görüyor ve bazı kesimler tarafından PC'de emülatörler aracılığıyla oynanıyor. Maalesef bu emülatörlerin ve oyunların büyük bir bölümü yetkisiz ve korsan kullanım kategorisine giriyor. Nintendo da bu konuyla ilgili çok önemli bir hamle yapmak için kolları sıvadı.

Nintendo, Switch oyunlarına Denuvo DRM koruması getiriyor

Denuvo, bilgisayarlardaki, akıllı telefonlardaki ve oyun konsollarındaki oyunların korsanlığa (yasa dışı olarak kopyalanması veya paylaşılması) karşı korunmasına yardımcı olan önde gelen bir şirket konumunda. Sadece oyunları korsan kullanıma karşı korumuyor, aynı zamanda rekabetçi çok oyunculu oyunlarda hile yapan oyuncuları da açığa çıkarıyor.

Nintendo'ya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yakında Nintendo Switch oyunlarında Denuvo DRM mevcut olacak. Bu, PC'deki yetkisiz Switch emülatörleri ve oyunları engelleyecek ve oyuncuların orijinal oyun satın almasını sağlayacak.

Nintendo, Zelda ve Mario sayesinde Xbox ve PlayStation'ı ezdi geçti!

Denuvo'nun Nintendo Switch oyunlarına ne zaman entegre edileceği şimdilik belli değil. Öte yandan tüm oyunlarda mı olacak yoksa ilk etapta sadece Zelda gibi popüler yapımlarda mı karşımıza çıkacak o da bilinmiyor.

Bu teknolojinin yüksek CPU kullanımı başta olmak üzere birçok nedenden dolayı oyunlarda performans düşüşlerine yol açtığına yönelik şikayetlerin olduğu da biliniyor. Aynı durum Switch için de geçerli olursa, halihazırda üst düzey oyunları çalıştırmakta zorlanan el konsolu için bir facia yaşanabilir. Denuvo'nun el konsolunun performansını etkilemeden oyunları korumak için bir çözüm bulması gerekecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.