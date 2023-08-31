2017'de kaderine terk edilen el konsolu pazarına adeta bir can suyu olarak satışa çıkan Nintendo Switch, dünya genelinde 129 milyondan fazla satarak tarihin en çok satan konsolları arasına girdi. Bu süreçte OLED ve Lite sürümü satışa çıkan Switch, maalesef 2023 itibariyle performans sorunları yaşıyor ve bu da Zelda gibi oyunları düşününce yeni bir konsol ihtiyacı doğuruyor. Son ortaya çıkan bir rapor, Nintendo'nun sızıntılarla gündemden düşmeyen Switch 2 modelini kapalı kapılar ardından tanıttığını iddia etti.

Nintendo Switch 2, Gamescom 2023'te tanıtıldı mı?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Jez Corden, yaklaşan Nintendo Switch 2'nin 23 ila 27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gamescom 2023'te kapalı kapılar ardında tanıtıldığını iddia etti. Bu duyurunun seçkin medya mensuplarına ve geliştiricilere gizli bir şekilde yapıldığı ifade ediliyor.

Heard some rumors recently that Nintendo maybe showed/maybe discussed the new Switch behind closed doors to select press/devs @ Gamescom. Full reveal/leaks may be relatively imminent. — Jez (@JezCorden) August 29, 2023

Söylentiler doğruysa Nintendo, yeni Switch konsoluyla ilgili çalışmalarını büyük oranda tamamladı ve en kısa sürede lansmanı düzenleyecek demektir. Şu an için elimizde net bir çıkış tarihi yok. Burada geçmiş raporlar, ürünün önümüzdeki yıl vitrine çıkacağını iddia ediyor.

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Nintendo Switch'in fiyat etiketinin 399,99 dolar olması bekleniyor. Özel bir Nvidia Tegra T239 işlemciden güç alacak konsolun 1080p veya 720P çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 24 Gbps HDMI 2.1, 10 bit HDR ve saniyede 60 kare 4K çıkışı da destekleyecek. Ancak beklenenin aksine 120 Hz yenileme hızını desteklemeyecek. Son olarak 16 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyle geleceği ifade ediliyor.

Nintendo, Switch 2 konsolunda da bir önceki modele benzer bir yol izleyecek. Zira son raporlar modelin kullanıcıların OLED beklentilerin aksine LCD panelle geleceğini iddia ediyor. Eğer iddialar doğruysa ürün çıkış yaptıktan birkaç yıl sonra OLED sürümünü görmemiz kuvvetle muhtemel.

Switch, donanımsal açıdan PS4 ve Xbox One gibi geçmiş nesil konsollarının bir hayli gerisinde. Hatta, kısa bir süre önce çıkış yapan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibi oyunlarda yaşanan performans sorunları bunun en büyük göstergesi. Ancak bu sorun yaklaşan Switch 2 modeliyle çözülecek. Zira geçmiş raporlar ürünün Xbox One ve PS4'e yakın bir oyun performansı sunacağını gözler önüne seriyor.

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