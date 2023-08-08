Nintendo'nun başarısı oyunlarından geliyor

Nintendo'nun başarısı, The Legend of Zelda ve Mario gibi oyunlardan geliyor. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'ın büyük başarısı, Nintendo'nun satışlarını artırdı ve şirketin finansal performansını güçlendirdi. Ayrıca, The Super Mario Bros sinema filmi de büyük bir etki yaratarak Nintendo'nun gelirini artırdı.

Nintendo, oyun dünyasında fırtınalar estirmeye devam ediyor. 2019 yılında çıkardığı Swtich ile büyük bir başarı elde eden şirket, dezavantajlı başladığı konsol savaşlarında adeta zirveye tırmandı. Ancak görünüşe göre şirketin başarısının arkasındaki asıl unsur konsol değil içerisindeki oyunlar. Son yayınlanan finansal raporlar gösterdi ki Nintendo'nun başarısı The Legend of Zelda ve Mario gibi oyunlardan geliyor.

Nintendo, The Legend of Zelda ve Mario sayesinde

Nintendo, son çeyrekteki güçlü finansal performansını büyük ölçüde The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'ın başarısına bağladı. Oyun, 12 Mayıs'ta piyasaya çıktığı zamandan 30 Haziran'a kadar olan süre içinde 18.51 milyon sattı.

Bu, Nintendo'nun 2017 yılında yaptığı Switch lansmanından bu yana en yüksek küresel satış hacmine ulaştığını gösteriyor. Oyunun elde ettiği bu başarı konsol ve diğer donanımların satışlarını da artırdı ve Nintendo aynı çeyrekte 3.91 milyon ürün sattı.

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Zelda Tears of the Kingdom'un satışları, tüm Switch ailesi sistemlerini olumlu etkiledi ve birim satışlarında yıllık %13.9'luk bir artışa yol açtı. OLED ekranlı Switch, bu satışların büyük bir kısmını oluştururken, bu platformda 2.83 milyon oyun satıldı. Standart Switch ve Switch Lite ise sırasıyla 0.64 milyon ve 0.43 milyon birim sattı. Ancak şirketin başarısı sadece Zelda'dan kaynaklanmıyor.

Zelda'nın yanı sıra şirketin gelir tablosuna katkıda bulunan diğer büyük unsur ise The Super Mario Bros sinema filmi oldu. Film vizyona girmesiyle büyük bir etki yarattı. Nintendo, 30 Temmuz itibariyle dünya genelinde 168.1 milyon kişinin filmi izlediğini ve 26 Temmuz itibariyle küresel gişe gelirinin 1.349 milyar doları bulduğunu açıkladı.

Bu bir video oyununa dayalı orijinal bir filmin elde ettiği en yüksek gelir. Nintendo, filmin başarısından sonra görsel içerikle ilgili girişimlere yönelik çabalarına devam edeceklerini açıkladı. Mario filminin bu başarısı, Mario Kart 8 Deluxe gibi Mario oyunlarının ve Mario ürünlerinin satışlarını artırdı.

Yazılım satışları da büyüme gösterdi, çeyrekteki birim satışları yıllık %26.1 artarak 52.21 milyon birime ulaştı. Tears of the Kingdom'ün 18.51 milyon birimi, bu satışların üçte birinden fazlasına katkı sağladı.

Nintendo, net satışlarda önemli bir yıllık artış raporladı, net satışlar 461.3 milyar yen'e (%50) yükselirken işletme karı ise 185.4 milyar yen'e (%82.4) yükseldi.

Tears of the Kingdom'ün başarısı, The Super Mario Bros. Filminin çıkışı diğer faktörler, Nintendo'nun yılın ilk çeyreğindeki güçlü mali performansına katkıda bulundu ve Nintendo'nun 2017'den beri en iyi çıkışı yakalamasına yardımcı oldu.