Nintendo'nun başarısı oyunlarından geliyor

Nintendo'nun başarısı, The Legend of Zelda ve Mario gibi oyunlardan geliyor. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'ın büyük başarısı, Nintendo'nun satışlarını artırdı ve şirketin finansal performansını güçlendirdi. Ayrıca, The Super Mario Bros sinema filmi de büyük bir etki yaratarak Nintendo'nun gelirini artırdı.