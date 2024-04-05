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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde BAP Yönergesi ve proje destekleri hakkında bilgilendirme programı düzenlendi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi ile proje destekleriyle ilgili bilgilendirme programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge'den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın, programın açılışında yaptığı konuşmasında, üniversitenin Ar-Ge ve proje destek süreçlerinin daha etkili sürdürülebilmesi için senato kararıyla Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi'nde bazı değişikliklere gidildiğini belirtti.

Tarım ve gıda alanında Öncelikli Alanlar Proje (ÖNAP) çağrısına çıkıldığını aktaran Aydın, yapılan düzenlemeler ve bilgilendirme etkinlikleri aracılığıyla 2024 yılının proje sayıları, niteliği ve çıktıları açısından üniversitenin hedeflerine önemli katkı sağlanacağını bildirdi.

Etkinlikte NÖHÜ BAP Koordinatörü Prof. Dr. Öner Yusuf Toraman, BAP Koordinatörlüğü ve proje destek süreçleri hakkında bilgi verdi.

Lisans öğrencilerinin de BAP projelerinde araştırmacı olarak yer alabileceklerini ve halihazırda 8 olan proje destek başlıklarına Sosyal Sorumluluk Projesi, Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi ve Yüksek Bütçeli Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi olmak üzere üç yeni başlığın daha eklendiğini belirten Toraman, performansa dayalı bütçe artışı sağlandığını ve ayrıca araştırmacılara kolaylık sağlamak üzere Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu'nun yayımlandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Teknoloji

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