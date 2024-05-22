Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı

İçerikleriyle dünya çapında yer alan Netflix'in Türkiye yönetiminde beklenmedik bir veda yaşandı. Netflix, bir süredir eleştirilerin hedefinde olan Türkiye operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'ı işten çıkardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcı Pelin Diştaş uzun süredir projelerde hep aynı oyunculara yer verdiği için eleştirilerin hedefi olmuştu. Gelen eleştirileri dikkate alan Netflix, Diştaş ile yollarını ayırdı. Netflix'teki ayrılık kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da "Çok iyi oldu artık başka yüzler görebileceğiz" yorumu yaptı.

Pelin Diştaş, 2019'da Türkiye Orijinal İçerik Direktörü olarak Netflix'te çalışmaya başlamıştı. Diştaş'ın projeleri arasında Aşk 101, Bir Başkadır ve Kulüp dizi diziler yer alıyor.