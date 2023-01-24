Netflix, Pokemon'un yeni bölümleri için tarih verdi!

Netflix, Ash ve Pikachu'nun veda sezonundan yeni bölümler için ise tarih verdi. Son sezon ile birlikte artık Ash'e veda ediyoruz.

İlk çıktığı günden bu yana Pokemon dünyanın dört bir yanında uzun yıllardır merakla izlenmeye devam ediyor. 1997 yılında maceraya atılan Ash ve Pikachu geçen 25 sezonun ardından artık veda etmeye hazırlanıyor. Netflix, Ash ve Pikachu'nun veda sezonundan yeni bölümler için ise tarih verdi.

Ash ve Pikachu'nun macerasında sona yaklaşıyoruz

The Pokémon Company Salı günü, Pokémon Benzersiz Yolculuklar: Dizi'nin yeni bölümlerinin 24 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacağını doğruladı. Daha önce son sezondan 12 bölüm yayınlayan platform yine aynı şekilde 12 bölüm daha yayınlayabilir.

Başarılı animasyonun İngilizce ve diğer dillerdeki bölümleri bir hayli geriden gelirken, Japonya'da ise artık sezonun sonuna doğru gittiğimizi belirtelim. Bu yüzden önce yayınlanan Japonca bölümlerde Ash'in çok istediği Pokemon ustası olmayı başardığını öğrendik.

Pokemon'da bir devrin sonu! Ash ve Pikachu'ya veda ediyoruz

25. sezonda, Ash ve Pikachu'yu eski arkadaşlarıyla bir araya getiren bonus bölümler de dahil olmak üzere toplam 51 bölüm bulunuyor. Pokemon'un 25. sezonunun ikinci kısmı hakkında henüz bir açıklama yapılmamış olsa da 12 bölüm daha geleceğini tahmin ediyoruz. Bu yüzden Ash'in kupaya ulaştığını görmek için biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.

25. sezonun ikinci kısmı Ash ve arkadaşı Goh'un World Coronation Series'de ilerlemesiyle başlayacak ve muhtemelen Masters Eight Turnuvası başlamadan önce son bulacak. Pokemon şirketi, veda sezonuna özel olarak Ash'in eski dostlarını da bir araya getirecek. Bu da sezon içerisinde Brock ve Misty'yi görebileceğimiz anlamına geliyor.

Pokémon Benzersiz Yolculuklar: Dizi sona erdiğinde The Pokémon Company, geçen yılki Pokémon Scarlet ve Pokémon Violet'ten tanıdığımız başlangıç pokemonları olan Sprigatito, Quaxley ve Fuecoco ile birlikte yeni kahramanlara merhaba diyecek. Liko ve Roy olarak tanıyacağımız yeni karakterler bambaşka bir serüvene imza atacak.

Ash ve Pikachu'ya veda etmek oldukça üzücü. Yeni serinin ise 2023 yılı içinde başlaması bekleniyor. Peki siz Pokemon ve yeni bölümleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.