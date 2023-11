Netflix'in Haftanın En Popüler Dizileri Açıklandı

Dünyanın en büyük dijital akış platformu Netflix, haftanın en popüler dizilerini paylaştı. Listenin başında Bodies: Limited Series yer alırken, Life on Our Planet ve The Fall of the House of Usher da izlenme rekorları kırdı.

Dünyanın en büyük dijital akış platformu Netflix, her geçen gün kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda en çok izlenen diziler sıralaması da sürekli olarak değişiyor. Son olarak Netflix, haftanın en popüler dizilerini paylaştı.

Netflix haftanın en popüler dizileri!

Netflix'in 23 Ekim ile 29 Ekim tarihleri aralığında en çok izlenen diziler sıralamasının birinci sırasında Bodies: Limited Series yer aldı. Söz konusu yapım, toplamda 58 milyon 600 bin saat izlenme süresi kaydetti.

Listenin ikinci sırasında ise Life on Our Planet: 1. sezon bizleri karşıladı. Toplamda 38 milyon 300 bin saat izlenen diziyi hemen ardından The Fall of the House of Usher: 1. sezon takip etti. Bu yapım ise 34 milyon 500 bin saat izlenme süresi kaydetti.

Netflix'te en popüler diziler şu şekilde sıralandı;

SıraDizi AdıToplam İzlenme Süresi (Saat) 1Bodies: Limited Series58 milyon 600 bin2Life on Our Planet: 1. sezon38 milyon 300 bin3The Fall of the House of Usher: 1. sezon34 milyon 500 bin4Beckham: Limited Series18 milyon 900 bin5Get Gotti: 1. sezon18 milyon 400 bin6Sex Education: 4. sezon13 milyon 800,0007Big Mouth: 7. sezon12 milyon 500 bin8Surviving Paradise: 1. sezon8 milyon 900 bin9I Woke Up A Vampire: 1. sezon8 milyon 400 bin10CoComelon: 8. sezon1 milyon 400 bin

Netflix üzerinden izleyecek bir dizi bulamayan sinema severler bu listeyi bir öneri olarak baz alabilir. Zira söz konusu yapımlar izleyen kişiler tarafından olumlu eleştiriler almayı başardı. Dolayısıyla bunlar birer tavsiye olarak görülebilir.

