Netflix açıkladı! Jeffrey Dahmer dizisinden büyük rekor

Netflix'te kısa bir süre önce yayına giren ve ABD'de 1978-1991 yılları arasında en az 17 erkeği öldüren Jeffrey Dahmer'in hayatını konu edinen mini dizi Monster: The Jeffrey Dahmer Story, ülkemiz dahil tüm dünyada hızla popüler hale geldi. Geçtiğimiz yıl çıkış yapan ve yine kısa sürede adından söz ettiren Squid Game gibi sosyal medyada da sık sık karşımıza çıkan yapım kısa bir süre içinde önemli bir eşiği aşmayı başardı. Netflix, Jeffrey Dahmer'in hayatını konu alan mini dizinin elde ettiği bu başarıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story 1 milyar saat izlenmeyi geçti

Netflix, 21 Eylül 2022'de platformdaki abonelerin beğenisine sunulan Monster: The Jeffrey Dahmer Story adlı mini dizinin 1 milyar izlenmeyi geçtiğini açıkladı. Ryan Murphy ve Ian Brennan tarafından geliştirilen yapım böylelikle Squid Game ve Stranger Things 4'ün ardından bu ünvanı alan üçüncü dizi oldu.

DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story has officially surpassed 1 billion hours viewed! The series — from Ryan Murphy and Ian Brennan — is only the third Netflix series to reach this milestone, joining Stranger Things 4 and Squid Game. pic.twitter.com/zZqHJKY5xE — Netflix (@netflix) December 5, 2022

Dizinin kadrosunda Evan Peters, Niecy Nash, Richard Jenkins, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown ve Colin Ford gibi oyuncular bulunuyor. Özellikle Jeffrey Dahmer'a hayat veren Evan Peters'in performansı izleyicilerin beğenisini kazandı ve sosyal medyada ünlü oyuncu hakkında gerçek Dahmer'dan daha çok seri katile benzediği yönünde espriler bile yapılıyor.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story'nin yayına girmesinin ardından açıklamalarda bulunan Evan Peters, karaktere hazırlık sürecinde Jeffrey Dahmer hakkında araştırmalar yaptığını, seri katilin röportajlarını ve itiraflarını izlediğini söyledi. Peters, bu noktada öğrendikleri karşısında ağzının açık kaldığını ve tüm bu olanların, yapılan kötülüklerin gerçekten yaşandığına inanamadığını söyledi. Son olarak mini dizi, halen platformda en çok izlenenler arasında ve bir süre daha üst sıralarda yer alacak gibi görünüyor.

