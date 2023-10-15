NASA'nın Parker Solar Probe, insan yapımı en hızlı uzay aracı rekorunu kırdı

NASA'nın Parker Solar Probe uzay aracı, insanlık tarafından bugüne kadar yaratılmış en hızlı nesne rekorunu kırdı. Güneş'e en yakın mesafe rekorunu da kıran bu kahraman uzay aracı, Güneş hakkındaki araştırmalara ışık tutacak nitelikte bilgiler getiriyor.

NASA'nın kahraman uzay aracı Parker Solar Probe daha önce Güneş'e dokunacak kadar yaklaşmıştı. Güneş'e bu kadar yaklaşabilen ilk uzay aracı olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bu da yetmezmiş gibi Güneş fırtınalarından sağ kurtulmuş ve kahraman olmuştu. Ama bu uzay aracı rekorlara doymadı. Yeni bir rekora daha imza attı. İşte detaylar…

Parker Solar Probe insan yapımı en hızlı uzay aracı rekorunu kırdı!

NASA'nın Parker Solar Probe uzay aracı, insanlık tarafından bugüne kadar yaratılmış en hızlı nesne rekorunu kırdı. Tazeledi desek daha doğru olur. Çünkü bu güneş sondası daha önceki rekoru da kendi elinde tutuyordu. Yeni rekorunu, saatte 635.266 kilometre (394.736 mil) ile, sondanın Güneş'e en son yaklaşımı sırasında kırdı.

Sondanın ulaştığı önceki rekor saatte 586.863,4 kilometre (346.600 mil) idi. Parker Solar Probe bu rekoru rekor yalnızca üç yıl önce kırmıştı. Bunun ne kadar hızlı olduğunu anlamamız için biraz açıklığa kavuşturalım: Bu hızlarda seyahat eden bir uçak, gezegenimizin etrafını bir saatte 15 kez dolaşabilir. Kulağa korkunç geliyor. Parker rekorlara doymuyor.

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Parker Solar Probe şu anda 17. döngüsünde. Güneş'in yüzeyine doğru spiral çizerek dönmeden önce yedi tur daha atılması planlıyor. Böylece sadece insanoğlunun şimdiye kadar yarattığı en hızlı nesne rekorunu kırmakla kalmadı. Aynı zamanda sadece 7,26 milyon kilometreyle Güneş'e en yakın mesafe rekorunu da kırmayı başardı. Bu da onu gezegenimizin hayat kaynağı Güneş'e en çok yaklaşabilen uzay aracı olarak tarihe yazdırdı.

Bu sonda bize Güneş hakkındaki araştırmalara ışık tutacak nitelikte bilgiler getirdi. Bu sonda Güneş'in etrafında 24 tur atacak. Ardından Güneş'e çarpıp eriyecek. Tarih ise bu kahraman uzay aracını Güneş'e dokunan en hızlı uzay aracı olarak hatırlayacak.