NASA'nın Crew-10 Misyonu: Astronotlar 5 Ay Süren Görevlerini Tamamlayarak Dünyaya Döndü

NASA ve SpaceX iş birliğiyle gerçekleştirilen Crew-10 misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 5 ay kalan 3 astronot ve 1 kozmonot, başarılı bir şekilde Dünya'ya döndü.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( Nasa ), Crew-10 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğunu sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladı. NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ile misyon pilotu Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) kozmonot Kirill Peskov'u taşıyan uzay aracı, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından Güney California açıklarına indi.

Crew-10 mürettebatı, Boeing'in 'Starliner' uzay aracının başarısız test uçuşu sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronotun yerine geçmek üzere mart ayında uzaya gönderildi. Ekip, ISS'deki 5 aylık görevi boyunca, uzay ortamının insan üzerindeki zihinsel ve fiziksel etkileri, beyinden kalbe kan akışı ile gelecekte Ay görevlerinde kullanılacak navigasyon teknikleri ve çeşitli bilimsel araştırmalar üzerinde çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
