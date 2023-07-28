NASA, kendi yayın platformu NASA+'ı sunmaya hazırlanıyor

Son dönemde dizi ve film platformları oldukça popüler. Neredeyse herkesin en az bir platforma üyeliği bulunuyor. Abonelik platformlarının başarısının ardından bir girişim de NASA'dan geldi. NASA, yakın zamanda kendi yayın platformu NASA+'ı sunmaya hazırlanıyor. Uzay ajansı, lansmanları ve diğer etkinlikleri hali hazırda kendi web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlıyordu. Ancak, NASA Plus ile canlı yayınların yanı sıra uzay ajansının orijinal video koleksiyonlarını da içerecek. Platformdaki ilk içerikler, uzay ajansının son çalışmalarını da içerecek. Uzay meraklıları için oldukça dikkat çekici olması beklenen bu hizmetin ücretsiz olması da bir başka güzel tarafı. Ayrıca içerikleri izlerken reklamlarla da karşılaşmayacaksınız. Yani, NASA ve uzay içeriklerini art arda izlemek istiyorsanız daha iyi bir platform bulmanız oldukça zor. NASA'nın yayın platformu, uzay ajansının mobil cihazlardaki iOS ve Android uygulamaları aracılığıyla kullanılabilecek. Ayrıca, akış hizmetine masaüstü ve mobil tarayıcılardan erişebilecek. Bunun yanı sıra Roku, Apple TV ve Fire TV gibi medya oynatıcılar aracılığıyla da uzay ajansının yayın platformuna erişim mümkün. ABD'li uzay ajansı, kendi akış hizmetini sunmanın yanı sıra tüm dijital içeriklerini de elden geçirmeye hazırlanıyor. Uzay ajansı şu anda görevleri, araştırma projeleri ve Artemis programı hakkındaki güncellemeler hakkındaki bilgileri daha iyi bir şekilde sunmak için yeni bir web (ve uygulama) deneyimi üzerinde çalışıyor. NASA, NASA+ ile birlikte uzay meraklılarını kendi yayın platformu çevresinde toplamaya hazırlanıyor. Yeni yayın platformu, farklı içerikleri ve ücretsiz olması ile kuşkusuz birçok uzay meraklısının dikkatini çekecektir. Peki siz NASA Plus hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Son dönemde dizi ve film platformları oldukça popüler. Neredeyse herkesin en az bir platforma üyeliği bulunuyor. Abonelik platformlarının başarısının ardından bir girişim de Nasa'dan geldi. Nasa, yakın zamanda kendi yayın platformu NASA+'ı sunmaya hazırlanıyor.

NASA+ yayın hayatına kısa süre içerisinde başlıyor

Uzay ajansı, lansmanları ve diğer etkinlikleri hali hazırda kendi web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlıyordu. Ancak, NASA Plus ile canlı yayınların yanı sıra uzay ajansının orijinal video koleksiyonlarını da içerecek.

Platformdaki ilk içerikler, uzay ajansının son çalışmalarını da içerecek. Uzay meraklıları için oldukça dikkat çekici olması beklenen bu hizmetin ücretsiz olması da bir başka güzel tarafı. Ayrıca içerikleri izlerken reklamlarla da karşılaşmayacaksınız. Yani, NASA ve uzay içeriklerini art arda izlemek istiyorsanız daha iyi bir platform bulmanız oldukça zor.

Mars'ta şimdiye kadarki en tuhaf cisim!

NASA'nın yayın platformu, uzay ajansının mobil cihazlardaki iOS ve Android uygulamaları aracılığıyla kullanılabilecek. Ayrıca, akış hizmetine masaüstü ve mobil tarayıcılardan erişebilecek. Bunun yanı sıra Roku, Apple TV ve Fire TV gibi medya oynatıcılar aracılığıyla da uzay ajansının yayın platformuna erişim mümkün.

ABD'li uzay ajansı, kendi akış hizmetini sunmanın yanı sıra tüm dijital içeriklerini de elden geçirmeye hazırlanıyor. Uzay ajansı şu anda görevleri, araştırma projeleri ve Artemis programı hakkındaki güncellemeler hakkındaki bilgileri daha iyi bir şekilde sunmak için yeni bir web (ve uygulama) deneyimi üzerinde çalışıyor.

NASA, NASA+ ile birlikte uzay meraklılarını kendi yayın platformu çevresinde toplamaya hazırlanıyor. Yeni yayın platformu, farklı içerikleri ve ücretsiz olması ile kuşkusuz birçok uzay meraklısının dikkatini çekecektir. Peki siz NASA Plus hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.