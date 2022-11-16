NASA'dan Ay görevi için ilk adım! Artemis I uçuşu gerçekleşti

Artemis I uçuşu bugün başarıyla gerçekleştirildi. NASA, o anları YouTube canlı yayınında izleyiciler ile paylaştı

Nasa, eylül ayında başarısız olan Artemis I görevi için tekrar sahnede. Ay görevi için önemli bir yere sahip olan Artemis I uçuşu nihayet gerçekleşti.

Yeni Ay görevi için gerçekleştirilen Artemis I uçuşu başarılı oldu

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasındaki Orion uzay aracı, Ay görevinin ilk adımını tamamladı. 97 metre yüksekliğindeki SLS roketi ile uzaya gönderilen Orion, 3 aşamadan oluşacak Artemis görevlerini üstleniyor.

Yetkililer, Artemis I görevinin keşif amacı taşıdığı için mürettebatsız olduğunu vurguladı. Test görevi başarılı olursa Nasa, Artemis II görevi için aynı uçuş yoluna astronot gönderecek. Ardından, muhtemelen 2025'te Artemis III, elli yıl içinde ilk insanlı ay inişinde ay yüzeyine ilk kadını ve ilk renkli insanı yerleştirmeye çalışacak.

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Nasa, uzun süreli mürettebatlı görevler için bir Ay üssü inşa etmek için Artemis görevlerini kullanmak istediği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, 2030'ların sonlarında Mars'a yapılacak ilk astronot görevi için Artemis I görevinin önemli role sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Nasa ile ortak çalışma yürüten Northrop Grumman'da sevk sistemleri başkan yardımcısı olan Wendy Williams, "Sürekli ürün iyileştirmeleri, NASA'nın Artemis programı için SLS'yi kullanma konusundaki uzun vadeli misyonunu gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Yeni nesil sistemlerde erken öğrenme fırsatı, 2031 yılına kadar SLS roketinin daha büyük yük taleplerini karşılamasına olanak tanıyacak. Bu da gelişmiş bir güçlendirici (Booster) üretmemize yardımcı olacak."

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