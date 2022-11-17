NASA'dan 50 yıl sonra ilk! İşte Dünya'nın yeni görüntüleri

Nasa'nın en yeni Ay misyonu Artemis 1, 25 günlük görevinin ilk çarpıcı görüntülerini kaydetti. Geçtiğimiz gün Space Launch System (SLS) roketiyle fırlatılan Orion uzay aracı, Ay'a gidiş yolunda Dünya'nın yeni görüntülerini paylaştı. Görüntüler, 1972'deki Apollo'nun ardından bir ilki temsil ediyor.

Artemis 1'in Orion aracı Dünya'yı böyle yakaladı

Nasa, 1972'deki son Apollo görevinden bu yana ilk kez mürettebatlı Ay misyonu başlattı. Artemis 1 görevi kapsamında Orion uzay aracını Ay'a gönderen Nasa, uzun sürenin ardından ilk kez Dünya'nın uzaktan kaydedilmiş görüntülerini yakaladı.

Nasa'nın açıklamasına göre SLS, şimdiye kadar uzaya fırlatılan en güçlü roket olma özelliğini taşıyor. Orion uzay aracı, 25 gün sürecek yolculuk kapsamında Ay'a iniş yapacak. Ardından mürettebatlı Artemis görevleri için Ay'da temel teknolojileri test edecek.

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Orion'un yolculuk sırasında CubeSats adı verilen 10 küçük bilim ve teknoloji başlatması bekleniyor. NASA sözcüsü, "Her CubeSat, Güneş Sistemi hakkındaki boşlukları doldurma, Ay ve ötesini keşfetmek için gelecekteki görevlerin tasarımına fayda sağlayabilecek teknolojileri gösterme potansiyeline sahiptir" dedi.

SLS roketine ve Orion uzay aracına 24 kamera konumlandırıldı. NASA, Dünya ve Ay'ın çarpıcı görüntülerinin yanı sıra kalkış, yükseliş, güneş paneli konuşlandırması, roket denetimleri, iniş ve kurtarmayı da yakalamayı hedefliyor.

97 metre yüksekliğindeki SLS roketi ile uzaya gönderilen Orion, 3 aşamadan oluşacak Artemis görevlerini üstleniyor. Yetkililer, Artemis I görevinin keşif amacı taşıdığı için mürettebatsız olduğunu vurguladı. Test görevi başarılı olursa NASA, Artemis II görevi için aynı uçuş yoluna astronot gönderecek.

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