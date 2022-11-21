NASA, Ay'da kurulacak koloni için tarih verdi!

NASA Ay yaşamı için iddialı açıklamalarda bulundu. Bir NASA yöneticisine göre 2030'a kadar Ay'da yaşam başlayabilir.

Nasa, Ay'da yaşam için rotasını oluşturmuş durumda. Space Launch System (SLS) roketinin fırlatılmasının ve Artemis 1 görevinin başlamasının ardından Ay'da yaşam için tarih verildi. Bir NASA yetkilisi "2030'a kadar Ay'da yaşamın başlayabileceğini" iddia etti.

NASA yetkilisi: 2030'a kadar Ay'da yaşam kurabiliriz

Artemis 1 görevi kapsamında SLS ve Orion uzay aracı, geçtiğimiz Çarşamba günü Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye doğru havalandı. Orion Program Yöneticisi Howard Hu ise on yılın sonuna kadar Ay'da yaşam oluşturmak istediklerini söyledi.

BBC'ye yaptığı açıklamada Hu, "Kesinlikle bu on yılda, Ay'da ne kadar süre kaldıklarına bağlı olarak uzun süre yaşayan insanlara sahip olacağız, yaşam alanları olacak. Ayrıca yüzeyde gezicileri (rover) olacak" ifadelerini kullandı.

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İnsanlığı Apollo'dan sonra tekrar Ay'a götürmeyi hedefleyen Artemis programı, astronotların yaşayabileceği ve çalışabileceği yeni bir uzay istasyonu olan Lunar Gateway'in inşasına imkan tanıyacak. Hu'nun açıklamasına göre bu sadece ABD'nin değil, tüm dünyanın uzay araştırmalarına katkı sağlayacak.

"İnsanları Ay'a göndereceğiz, onlar orada yaşayacak ve bilim için çalışacaklar. Yani Ay'a geri dönüyoruz, sürdürülebilir bir program için çalışıyoruz ve bizi tekrar Ay'a indirecek insanları taşıyacak araç da bu" şeklinde konuştu.

Orion uzay aracı, NASA için Ay görevinin ilk adımını tamamladı. 97 metre yüksekliğindeki SLS roketi ile uzaya gönderilen Orion, 3 aşamadan oluşacak Artemis görevlerini üstleniyor. Test görevi başarılı olursa NASA, Artemis II görevi için aynı uçuş yoluna astronot gönderecek.

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