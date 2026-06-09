Haberler

NASA astronotunun uzaydan görüntülediği kutup ışıkları mest etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotu Jessica Meir, SpaceX Dragon mekiğinden kutup ışıklarını görüntüledi. Meir, dans eden ışıkların etkileyici bir gösteri sunduğunu belirtti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan NASA astronotu Jessica Meir'in uzaydan görüntüledi kutup ışıkları hayran bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ABD'li astronot Jessica Meir, SpaceX Dragon uzay mekiğinden görkemli doğa harikası kutup ışıklarını görüntüledi. Meir'in kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Muhteşem kutup ışıklarının hızlandırılmış görüntüsü, son güneş olayının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Daha önce gördüğüm kutup ışıklarının aksine bu ışıklar dans ederek ve kıvrılarak tam altımızdan geçti ve oldukça etkileyici bir gösteri sundu. Bu, duygusal açıdan etkileyici olaya hayran kaldım" ifadelerini kullandı.

Kutup ışıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisi olarak biliniyor. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı

Küçük kızıyla ilgili alçak iddia çöktü, cani için karar verildi
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi