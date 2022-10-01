NASA, Artemis 1 görevi için yeni tarih verdi!

NASA, önce teknik sorunlar nedeniyle sonrasında ise Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen Artemis 1 görevi için yeni bir tarih verdi.

Nasa'nın yeni SLS roketi ile Ay'a tekrar insan gönderme planlarının ilk ayağı olan Artemis 1 görevi çeşitli sorunlar nedeniyle sürekli erteleniyor. Son olarak Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen Artemis 1 görevi için uzay ajansı yeni bir tarih verdi.

Nasa, Ay'a yolculuğun ilk adımını bir kez daha erteledi

Nasa'nın insanlığı aya geri gönderme planının birinci adımı olan Artemis 1 görevinin 12 Kasım ve 27 Kasım tarihleri arasında olacağını açıkladı. İlk olarak Ağustos ayında uzaya gönderilmesi planlanan uzay aracının fırlatılması böylece yaklaşık 3 ay ertelenmiş oldu.

Artemis I görevi başarısız oldu! Nasa, yeni uçuş için tarih verdi

Daha önce 2 Ekim'de başlatılması beklenen Artemis 1 görevi bilindiği gibi Ian Kasırgası nedeniyle ertelendi. Fırlatma alanına verebileceği olası hasar nedeniyle fırlatmayı erteleyen yetkililer, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini ve Orion kapsülünü Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Araç Montaj Binası'nda korumaya almış durumda.

Ian Kasırgası, 28 Eylül Çarşamba günü Florida'ya ulaşırken bölgede büyük zarara neden oldu. Şiddetli rüzgar ve sel ile birlikte yangın ve elektrik kesintilerine yol açan kasırganın bazı evleri ise temellerinden söktüğü belirtiliyor. Son gelen haberlere göre fırlatma alanında ise önemli bir hasar bulunmuyor.

Yetkililer fırlatmadan önce alanda daha fazla inceleme yapmayı planlıyor. Ayrıca bölgede NASA için çalışanların ailelerinin de zararları düşünülerek fırlatmanın Kasım ayına ertelendiği ifade ediliyor. Bu süreçte Kennedy Uzay Merkezi çalışanları aileleri ile daha fazla ilgilenebilecek.

Ian Kasırgası ise bölgedeki etkisini kaybederken, fırlatmanın başka bir aksilik olmaması durumunda Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesini bekleyebiliriz. Peki siz NASA'nın Artemis 1 görevi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce insanlık tekrar aya gidebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilisiniz.