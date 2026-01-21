Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

Haberler

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde karla kaplı ormanlık alanda sürüsünü otlatan bir çoban, havada kendisine yaklaşan drona tüfeğini doğrulttu Cihazın çıkardığı sesten ve ani manevrasından tedirgin olan çobanın refleksi, kameraya anbean yansıdı.

  • Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya köyündeki ormanda bir çoban, gökyüzünde yaklaşan bir dronu fark ederek tüfeğini drona doğrulttu.
  • Dron kamerası, çobanın silahını doğrultarak ateş etmeye hazırlandığı anları kaydetti.
  • Dron pilotu Fatih İnan, dronu hızlı bir manevrayla bölgeden uzaklaştırarak olası bir kazayı önledi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya köyündeki ormanda havyan otlatan çoban ile dron arasında ilginç görüntüler yaşandı.

GÖRÜR GÖRMEZ TÜFEĞİNİ DOĞRULTTU

Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde sürüsünü otlatan çoban, gökyüzünde kendisine doğru yaklaşan bir dronu fark etti. Cihazın çıkardığı sesten ve ani manevrasından tedirgin olan çoban, omzundaki tüfeği havaya kaldırarak drona doğrulttu.

Nallıhan'da çoban, gördüğü drona tüfek doğrulttu; o anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, çobanın bir süre cihazı takip ettiği, ardından silahını doğrultarak ateş etmeye hazırlandığı anlar yer aldı. Yaşanan tehlikeyi fark eden dron pilotu Fatih İnan, hızlı bir manevrayla dronu bölgeden uzaklaştırarak olası bir kazanın önüne geçti.

Nallıhan'da çoban, gördüğü drona tüfek doğrulttu; o anlar kamerada

