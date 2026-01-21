Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde karla kaplı ormanlık alanda sürüsünü otlatan bir çoban, havada kendisine yaklaşan drona tüfeğini doğrulttu Cihazın çıkardığı sesten ve ani manevrasından tedirgin olan çobanın refleksi, kameraya anbean yansıdı.
GÖRÜR GÖRMEZ TÜFEĞİNİ DOĞRULTTU
Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde sürüsünü otlatan çoban, gökyüzünde kendisine doğru yaklaşan bir dronu fark etti. Cihazın çıkardığı sesten ve ani manevrasından tedirgin olan çoban, omzundaki tüfeği havaya kaldırarak drona doğrulttu.
O ANLAR KAMERADA
Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, çobanın bir süre cihazı takip ettiği, ardından silahını doğrultarak ateş etmeye hazırlandığı anlar yer aldı. Yaşanan tehlikeyi fark eden dron pilotu Fatih İnan, hızlı bir manevrayla dronu bölgeden uzaklaştırarak olası bir kazanın önüne geçti.