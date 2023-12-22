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Mürettebatsız Cessna Caravan ile ilk otonom kargo uçuşu gerçekleştirildi

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Textron Aviation'ın Cessna 208B Caravan modeli, Reliable Robotics'in otonom uçuş sistemi ile donatılarak mürettebatsız bir kargo uçuşu gerçekleştirdi. Bu olay, uçağın taksiden kalkışından inişine kadar olan tüm süreçlerin otomatikleştirildiği ilk otonom kargo uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Havacılık endüstrisinde dönüm noktalarından biri yaşandı. Textron Aviation'ın Cessna 208B Caravan modeli, Reliable Robotics'in otonom uçuş sistemi ile donatılarak mürettebatsız bir kargo uçuşu gerçekleştirdi. Bu olay, uçağın taksiden kalkışından inişine kadar olan tüm süreçlerin otomatikleştirildiği ilk otonom kargo uçuşu olarak kayıtlara geçti.

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Mürettebatsız Cessna Caravan, Reliable Robotics'in 50 mil uzaklıktaki kontrol merkezi tarafından uzaktan bir pilot tarafından denetlendi. Şirket, otonom uçuş sisteminin uçaktan bağımsız çalıştığını ve mürettebatsız uçuş için gereken güvenilirlik seviyelerine ulaşmak için gelişmiş navigasyon teknolojilerini bir araya getirdiğini belirtti.

Reliable Robotics'in açıklamasına göre, bu mürettebatsız kargo uçağı uçuş sistemi, araziye kontrollü uçuşu ve uçuş sırasında kontrol kaybını önleyerek ölümcül havacılık kazalarını büyük ölçüde azaltabilecek bir teknoloji sunuyor.

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Textron Aviation'ın mühendislik ve programlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Chris Hearne, "Reliable Robotics ile olan ilişkimiz, havacılıkta sürekli iyileştirmeler sağlama hedefimize büyük bir adım attı. Mürettebatsız Cessna Caravan'ın başarılı uçuşu, sektöre yeni teknolojilerin kazandırılması açısından önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Bu gelişme, sadece kargo taşımacılığı alanında daha verimli ve geniş kapsamlı teslimat seçeneklerini mümkün kılmanın ötesinde, Reliable Robotics ve ABD Hava Kuvvetleri'nin askeri sınıf otonom uçaklar yaratma konusundaki ortaklıklarını ilerletme potansiyelini de taşıyor.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Haziran ayında Reliable Robotics'in otonom uçuş sistemi için sertifikasyon planını resmen kabul ederek, uçak otomasyon sistemlerinin ticari kullanımına yeşil ışık yaktı. Bu gelişme, havacılık endüstrisinin gelecekteki teknolojik evriminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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