Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından elektrikli araç menzil rekoru kırıldı

Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan Muc22 adlı elektrikli araç, tek şarjla 2574 km yol kat ederek yeni bir menzil rekoru kırdı. Araç, sadece 15,5 kWh pil kapasitesiyle birçok plug-in hibritten daha fazla mesafe kat edebiliyor.

Bu haftanın başlarında, İsviçreli öğrenci mühendislerden oluşan bir ekibin 0-100 km/saat hıza ulaşan en hızlı elektrikli araç için yeni bir dünya rekoru kırdığını öğrendik. Bugünün hikayesinde de elektrikli araç menzil rekoru, Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanıp üretilen başka bir elektrikli araç tarafından kırıldı.

Elektrikli araç menzil rekorunu üniversite öğrencileri kırdı

Muc22 adı verilen araba, verimlilik için üretildi. Münih havaalanında yapılan altı günlük bir testte, tek şarjla yeni bir mesafe rekoru kırdı. Öyle ki tek şarjla 2574 km yol katetti. Daha az şarjla pil kapasitesi birçok plug-in hibritten daha fazla: yalnızca 15,5 kWh.

Muc22'nin özellikleri oldukça etkileyici. Öncelikle, aerodinamik EV'nin azami hızı yalnızca 42 km/saat olup ağırlığı sürücü olmadan yalnızca 170 kg. Hava akışı açısından optimize edilmiş karoser, kaplanmış arka tekerleklere ve yalnızca 0,159'luk bir sürtünme katsayısına sahip. Ekip 2022'de arabayı tanıttığında, bir çift 440 W elektrik motoruna sahipti. ancak Muc22'de 400 W bulunuyor.

400 W'lık sayı, bugün satışta olan en güçsüz elektrikli araç olan Mazda MX-30'dan 268 kat daha az güçlü. Rekor denemesi, Münih Havalimanı'ndaki boş bir hangarda hava şartlarından kaynaklanan herhangi bir müdahalenin önüne geçilerek gerçekleştirildi. Önceki rekor 1.609 km idi. Ancak ekip bu mesafeye yalnızca dört gün sonra ulaştı ve akü henüz boşalmadığından araba yoluna devam etti.

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Nihai mesafeleri mevcut rekoru yüzde 60 oranında kırarak elektrik enerjisi tüketiminde 0,6 kWh/100 km'ye ulaştı. Bağlamda, bugün satışta olan en verimli EV'ler Hyundai Ioniq 6 ve Lucid Air'dir ve bunların her biri 14,8 kWh/100 km elektrik enerjisi tüketen bir versiyona sahip.

Hatta bu enerji tüketiminin normal üretimdeki otomobillerde daha da artması bekleniyor. Bu kapsamda Münih Teknik Üniversitesi öğrencilerinin çok başarılı bir iş çıkardığı tartışılmaz bir gerçek. Ekip, Muc22'den sonraki hedeflerinin ondan çok daha iyisini üretmek olduğunu belirtti.

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