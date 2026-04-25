Muğla'da "süperiletkenlik" ve "kuantum teknolojileri" konferansları sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "11. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı" ile "4. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı" tamamlandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelin kongre merkezinde gerçekleştirilen konferanslara, 62 ülkeden 850 bilim insanı katıldı.

Konferanslara başkanlık yapan Prof. Dr. Ali Gencer, AA muhabirine, süperiletkenlikten kuantum malzemelere uzanan alanların en güncel araştırmalarının Fethiye'de tartışıldığını söyledi.

Gencer, on paralel salonda yürütülen oturumlarda süperiletken ve manyetik malzemelerin atom düzeyindeki davranışından, kuantum bilgisayarlarına temel oluşturacak yeni malzemelere ve enerji kayıplarını ortadan kaldıracak iletim teknolojilerine kadar pek çok başlık ele alındığını kaydetti.

Kuantum bilgisayarların da konferansın en yoğun ilgi gören başlıkları arasında olduğunu belirten Gencer, "Bu alanda düzenlenen panel tartışmalarında, kuantum bilgisayarlarda son yıllarda kaydedilen ilerlemeler ve önündeki teknik zorluklar ele alındı. Yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarların hayata geçirilmesine yönelik sunumlarda daha kararlı kuantum bitleri (qubit), bunları kontrol eden süperiletken elektronik sistemler ve büyük ölçekli kuantum işlemcilerine geçiş için aşılması gereken temel sorunlar tartışıldı." dedi.

Gencer, konferanslarda Türk bilim insanlarının da kendi alanlarındaki çalışmalarını paylaştığını anlattı.

Genç bilim insanlarının sunumlarının alanın geleceğine ışık tuttuğunu belirten Gencer, "Viyana Teknoloji Üniversitesi'nden Dr. Sabri Koraltan, yeni nesil manyetik bilgi depolama için aday görülen sarmal manyetik yapılar (skirmiyonlar) üzerine, Barselona Özerk Üniversitesi'nden Dr. Irena Spasojevic ise düşük güç tüketen yeni hafıza teknolojileri üzerine araştırmalarını paylaştı." ifadelerini kullandı.