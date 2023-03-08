Dersleri izlerken, tablolar arasında çalışırken, kod yazarken ve daha birçok işlemde elinizi rahatlatan MSI PRO MP341CQW inceleme sizlerle.

En kapsayıcı ve profesyonel tarzda çalışabilmenizi sağlayan MSI PRO MP341C serisi, iş akışınızı ve birçok gündelik kullanımınızı kolaylaştırıyor. Dersleri izlerken, tablolar arasında veri kopyalarken, kod yazarken ve daha birçok işlemde elinizi rahatlatan MSI PRO MP341CQW inceleme sizlerle.

MSI PRO MP341CQW inceleme!

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Ultra geniş 21: 9 ekran oranına sahip PRO MP341CQ serisi ile hem ufkunuzu genişletip hem de filmlerde her detayın keyfini çıkartın. Çift monitör olarak kullanılabilen model, aynı anda birçok pencere açmaya, zaman çizelgesini ve malzeme listesi gibi uzun ve karmaşık verileri görmek için ekranınızı sürekli ayarlamak zorunda bırakmıyor.

1500R kavis değeri ile iş ve eğlencede en kapsayıcı izleme deneyimininin yanında arttırılmış üretkenlik ve verimlilik ile geniş, doğal izleme açısı ile yaptığınız işe odaklanabileceğiniz MSI monitör 100 Hz yenileme hızına sahip.

MSI PRO MP341CQW teknik özellikleri

Panel Boyutu: 34 inç (86.36 cm)

Panel Çözünürlüğü: 3440×1440 (UWQHD)

Yenileme Hızı: 100 Hz

Panel Tipi: VA

Parlaklık (NIT): 300

Görüş Açışı: 178°(H)/178°(V)

Görüntü Oranı: 21: 09

Kontrast Oranı: 3000: 1

Dinamik Kontrast: 100.000.000: 1

Aktif Görüntü Alanı (MM): 797.22(H)x333.72(V)

Pixel Arası Uzaklık: 0.23175(H)x0.23175(V)

Renk Sayısı: 1.07B

Vesa: 100x100mm

Renk: Beyaz

Kavis Oranı: 1500R